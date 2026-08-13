X, Husilerin Askeri Sözcüsünü Askıya Aldı - Son Dakika
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X, Husilerin Askeri Sözcüsünü Askıya Aldı

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X, Yemen'de Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri'nin hesabını kuralları ihlal nedeniyle askıya aldı.

ABD merkezli sosyal medya platformu X, Yemen'de İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri'nin platformdaki hesabını askıya aldı.

Yemenli Askeri Sözcü Seri'nin 121 bin 500 takipçili X hesabına girmek isteyenler, "Hesap askıya alındı. X, X kurallarını ihlal eden hesapları askıya alır." uyarısıyla karşılaştı.

Seri'nin hesabı, Husilerin Babulmendeb ve Kızıldeniz'deki saldırılarının yanı sıra Suudi Arabistan ve Yemen ordusuna yönelik saldırılarını duyurmak için başlıca mecra olarak kullanılıyordu.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın yanı sıra ülkenin bazı kent ve illerini kontrollerinde tutuyor. Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında zaman zaman çatışmalar yaşansa da Nisan 2022'de ülke genelinde varılan ateşkesten bu yana görece bir sakinlik hakimdi.

Husilerin kontrolündeki başkent Sana'daki havaalanı pistine İran'dan gelen bir uçağı engellemek için 13 Temmuz'da düzenlenen hava saldırısının ardından Husiler, saldırıyla ilgili Suudi Arabistan'ı suçlayarak, bu ülkenin güneybatısındaki Abha havaalanına saldırmış, Kızıldeniz ve Babulmendeb'i Suudi gemilerinin geçişine kapattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Yemen, Son Dakika

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