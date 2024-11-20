Xi Jinping\'den AB\'ye Tepki

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RIO DE JANEIRO, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlara uyguladığı gümrük vergilerinin dünya genelinde tepki çektiğini ve Çin'in her zaman farklılıkları diyalog ve istişare yoluyla çözme konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Xi, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı görüşmede, Almanya'nın bu konuda önemli rol oynamaya devam etmesi temennisinde bulundu.

Çin ve Almanya'nın son derece entegre ekonomik çıkarları paylaştığını ve ikili işbirliğinin karşılıklı kalkınma ve ortak gelecek için fırsat olduğunu belirten Xi, Almanya'yı Çin modernizasyonunu ilerletmede önemli bir ortak olarak gördüklerini ve Alman şirketleri için geniş pazar fırsatları sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Xi, Çin ve Almanya'nın dijitalleşme, yapay zeka ve düşük karbon hedefi gibi alanlarda işbirliğini geliştirmeye odaklanması ve kazan-kazan işbirliği kurmak için üçüncü taraf pazarlarını keşfetmek üzere birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Avrupa'yı çok kutuplu dünyada önemli bir aktör olarak gördüklerini ifade eden Xi, zorluklarla ortaklaşa mücadele etmek ve Çin-AB ilişkilerinin sürekli, istikrarlı ve sağlam şekilde gelişimini teşvik etmek için Avrupa ile işbirliği yapmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Scholz ise Çin'e yaptığı son ziyaretten bu yana Almanya-Çin ilişkilerinin olumlu ilerleme kaydettiğini söyleyerek, iki ülkenin mevcut karmaşık uluslararası konjonktürde iletişim ve işbirliğini güçlendirmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Başbakan Scholz, Çin ile kapsamlı stratejik ortaklığı daha da geliştirmeyi, eşitlik, samimiyet ve karşılıklı saygı ilkeleri çerçevesinde ikili ve çok taraflı diyalog ve işbirliğini güçlendirmeyi, farklılıkları uygun şekilde çözmeyi, karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde etmeyi ve dünya ekonomisinin toparlanması, büyümesi ve ortak refahına katkıda bulunmayı umduklarını söyledi.

Scholz ayrıca AB ve Çin'in, elektrikli araçlar konusunu diyalog ve müzakere yoluyla mümkün olan en kısa sürede çözmesi temennisini dile getirerek bu konuda olumlu çaba sarf etmeye hazır olduklarını belirtti.

İki taraf ayrıca Ukrayna krizi, Ortadoğu'daki durum ve gündemdeki diğer konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu.