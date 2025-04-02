Yaban Keçileri Deriner Barajı'nda Görüntülendi - Son Dakika
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Yaban Keçileri Deriner Barajı'nda Görüntülendi

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Artvin Deriner Barajı, yaban keçilerine doğal yaşam alanı oldu. Güvenlik kameraları görüntüledi.

02.04.2025 10:54
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Artvin Deriner Barajı'nda yaban keçileri böyle görüntülendi

ARTVİN - Artvin'deki Deriner Barajı, yüksek yapısıyla dikkat çekerken, yaban keçilerinin su ve yiyecek arayışında doğal yaşam alanı haline gelmiş durumda.

Artvin'de bulunan Türkiye'nin en yüksek barajı olan Deriner Barajı, yaban keçilerinin doğal yaşam alanlarından biri haline geldi. Şehir merkezine yalnızca 3 kilometre mesafede yer alan baraj, 249 metre gövde yüksekliğiyle dikkat çekerken, çevresinde yaban keçilerinin sıkça görüldüğü bir bölge haline geldi.

Barajın güvenlik görevlileri, son günlerde cep telefonu kameralarıyla yaban keçilerinin görüntülerini kaydetti. Görüntülerde, özellikle bir anne keçi ile yavrularının taşlar üzerinde dinlenmesi dikkat çekti. Yaban keçileri, yiyecek ve su arayışıyla sıkça baraj çevresine gelirken, bu doğal yaşam alanı keçiler için önemli bir kaynak oluşturuyor.

Kaynak: İHA

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