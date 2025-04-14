Yalçın, Şuşa'da Temaslarda Bulundu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Azerbaycan programının ikinci gününde Kayseri'nin kardeş şehri Şuşa'da temaslarda bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar ve Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül ile Şuşa temaslarında bulunan Yalçın ilk olarak Şuşa Valisi Aydın Kerimov'u ziyaret etti.

Yalçın, Vali Kerimov'a, Azerbaycan Kardeşlik Parkı, Şuşa Evi, İsa Bulağı, Karabağ katliamı anma programları gibi Talas'ta gerçekleştirilen hizmet ve yatırımları içeren kataloğu hediye ederken, şunları kaydetti:

"Kayserimizin kardeş şehri Şuşa'da bulunmaktan çok mutluyuz. Uzun yıllar Ermeni işgalinde kalan bu güzel Türk şehrini gezerken hem çok duygulandık hem de gururlandık. Çok şükür ki Şuşa şimdi özgür. Bizi sıcak şekilde karşılayan ve en güzel şekilde misafir eden Valimiz Aydın Kerimov'a çok teşekkür ediyorum. Biz de geçen yıl kendisini Talas'ta ağırlamıştık. Karşılıklı iyi ilişkiler bu şekilde devam edecek inşallah."

Ziyarette Vali Kerimov da Yalçın'a, sadece Şuşa'da yetişen ve şehrin simgesi olan Har-ı Bülbül çiçeğinin yer aldığı bir plaket takdim etti.