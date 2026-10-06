Yalova Altınova\'da tanka düşen işçi Çelikbilek öldü, soruşturma başlatıldı

YALOVA'nın Altınova ilçesinde tersanede çalışan Yılmaz Çelikbilek (20), geminin güvertesinde yaptığı çalışma sırasında boş tanka düşüp hayatını kaybetti. Çelikbilek'in 10 gün önce çalışmak için Şanlıurfa'dan Yalova'ya geldiği belirtildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Hersek Mahallesi İpekyolu Caddesi'ndeki bir tersanede meydana geldi. Şanlıurfa'dan Yalova'ya 10 gün önce çalışmak için gelen Yılmaz Çelikbilek, iddiaya göre geminin güvertesinde, boruları yıkamak için ilgili bölgeye gitti. Çelikbel burada, tank menholünün bulunduğu bölümde zeminin üzerindeki naylon nedeniyle açıklığı fark edemedi. Naylonun üzerine basmasıyla Çelikbel, boş tanka düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Çelikbel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan otopsisin ardından Yılmaz Çelikbilek, memleketi Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.

İŞ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ İNCELENİYOR

Kazanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında menholün üzerinin neden naylonla kapatıldığı, çalışma alanının güvenli hale getirilip getirilmediği ve gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığı araştırılıyor.