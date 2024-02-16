Yalova'da evinde ölü bulunan yaşlı adamın ölüm nedeni araştırılıyor - Son Dakika
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Yalova'da evinde ölü bulunan yaşlı adamın ölüm nedeni araştırılıyor

Yalova\'da evinde ölü bulunan yaşlı adamın ölüm nedeni araştırılıyor

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, evinde cesedi bulunan İsmail Yaşar'ın ölüm nedeni tespit edilmek üzere otopsi için Yalova Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

16.02.2024 12:41
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, evinde cesedi bulunan yaşlı adamın ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Harmanlar Mahallesi Poyraz Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan İsmail Yaşar'dan (79) bir süredir haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.

Bu adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlilerinin yardımıyla içeri girdi.

Ekipler, yerde hareketsiz yatan Yaşar'ın öldüğünü belirledi.

Yaşlı adamın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Yalova Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA

İsmail Yaşar, Çınarcık, Yalova, Olaylar, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da evinde ölü bulunan yaşlı adamın ölüm nedeni araştırılıyor - Son Dakika

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