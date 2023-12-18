Yalova\'da Göçmen Kadınlar Mutfakta Buluştu

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından, Uluslararası Göçmenler Günü ilan edilen 18 Aralık için Yalova'da yaşayan göçmen kadınlar mutfakta bir araya geldi. 'Farklı Kültürler Aynı Sofrada Buluşuyor' projesi kapsamında kentte yaşayan yabancı uyruklu kadınlarla bir araya gelen Yalova Valisi Hülya Kaya da mutfağa girip Rus mantısı açtı, Yalova helvası pişirdi. Vali Kaya, "Amacımız mutfağın birleştiriciliğinden yararlanarak, aramızdaki o uzaklığı, mesafeyi kısaltmak, o ön yargıları kırmak, şehirdeki birlikteliğin ve beraberliğin altını çizmek" dedi.

Yalova'da, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında, Uluslararası Kadın ve Toplumsal Gelişim Derneği'nin, Yalova Valiliği'nin de desteği ile 1 ay önce hayata geçirdiği, 'Farklı Kültürler Aynı Sofrada Buluşuyor' projesi çerçevesinde, haftanın 3 günü kurulan sofrada, Türkiye'nin 7 bölgesinin yanı sıra 20 ülkeden kadınların yaptığı yemekler beğeniye sunuluyor. Proje kapsamında farklı ülkelerden Yalova'ya gelip yerleşen yabancı uyruklu kadınlar, dernek üyesi kadınlarla birlikte pişirdikleri kendi ülkelerine has yemekleri, Yalovalılarla buluşturuyor. 18 Aralık Pazartesi günü, finali Yalova Üniversitesi'nde gerçekleşecek olan proje kapsamında, kentin kadın Valisi Hülya Kaya da göçmen kadınlarla birlikte önlüğünü takıp mutfağa girdi.

RUS MANTISI AÇTI, YALOVA HELVASI PİŞİRDİ

Yalova Uygulama Oteli'nde düzenlenen etkinliğe, Tayland'dan Yalova'ya gelin gelen Ankhana Pusatın Sağlam, Mısırlı Leyla Elshanawany, Rus gelin Anastasia Zeybek, Tataristan'dan geçen yıl gelip kente yerleşen Rura Muhamatyva ile Afganistan'dan gelip Yalova'da yaşamaya başlayan Zarıasht Soltani katıldı. Vali Hülya Kaya, Uluslararası Kadın Farkındalık ve Toplumsal Gelişim Derneği Başkanı Nurten Anıl ve dernek üyesi kadınlar, Rus gelin Anastasia Zeybek'in tarifi ile Rus mantısı açtı. Vali Kaya ayrıca, Yalova'ya has kivili helva da yaptı.

'YALOVA FARKLI MOZAİKLERLE DOLU BİR İL'

Yalova'nın girdikleri mutfakta oluşturdukları gibi renkli görüntülere ev sahipliği yapan ve farklı kültürlerin kardeşçe yaşadığı bir kent olduğunu belirten Vali Kaya, "Yalova farklı mozaiklerle dolu bir il. Çok farklı ülkelerden, çok farklı kültürlerden gelmiş olan insanlar, burada bir arada mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Buradaki hanımefendiler de farklı ülkelerden buraya gelmiş ve kendini evinde hisseden insanlar. İranlı, Afganistanlı, Tatar, Rus ve Taylandlı gelinimiz var. Yaklaşık 11'in üzerinden ülkeden gelmiş olan kadınlarımızla birlikte, onların yemeklerini Yalovalı hanımlarla beraber pişirdik. Bugün burada bizim mantımıza çok benzeyen Rusya'nın mantısını öğrenmiş olduk. Onlar da bizim Yalova'mızın tatlarını öğrenmiş oldu" diye konuştu.

'AMACIMIZ MUTFAĞIN BİRLEŞTİRİCİLİĞİNDEN YARARLANMAK'

Projenin amacının kentte yaşayanlar arasındaki birlik ve beraberliği artırmak olduğunu söyleyen Kaya, şunları söyledi:

"Amaç mutfağın birleştiriciliğinden yararlanarak, aramızdaki o uzaklığı, mesafeyi kısaltmak, o ön yargıları kırmak, şehirdeki birlikteliği ve beraberliğin altını çizmek. İstiyoruz ki dünyanın neresinden gelirse gelsin, hepimiz kadınlar olarak biz kardeşiz aslında ve ortak bir kültürü paylaşıyoruz. İnsanlıkta buluşuyoruz. Bu beraberliğin de bunu daha üst bir seviyeye taşıyacağını düşündüğümüz için, valilik olarak bunu destekliyoruz. Bunu daha da çeşitlendirip girişimciliğe dönüştürerek, kadınlarımızın özellikle girişimciliğini de destekleyerek, burada ürettikleri ürünleri nasıl satabilirler, nasıl pazarlayabilirler, tüketici ile nasıl buluşturabilirler, o noktada da desteklerimizi devam ettireceğiz."