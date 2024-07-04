Yalova'da karısını kayalıklardan iterek öldürdüğü iddia edilen sanık için ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika
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Yalova'da karısını kayalıklardan iterek öldürdüğü iddia edilen sanık için ağırlaştırılmış müebbet istemi

Yalova'nın Altınova ilçesinde, karısını kayalıklardan iterek öldürüldüğü öne sürülen tutuklu sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

04.07.2024 14:56
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Yalova'nın Altınova ilçesinde, karısını kayalıklardan iterek öldürüldüğü öne sürülen tutuklu sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca ilçeye bağlı Soğuksu köyü Ballıkaya mevkisinde 24 Ocak 2023'te kayalıktan düştüğü iddia edilen Semiha S'nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı.

"Kayalıklardan düştü" dediği eşini öldürdüğü ileri sürülen E.N.S. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Semiha S'nin ölümünden 15 ay önce evlendiği sanıkla 24 Ocak 2023 günü Altınova ilçesine bağlı Ayazma köyü yolu üzerinde bulunan Ballıkaya bölgesine gittiği anlatıldı.

Bölgede hayatını kaybeden kadının yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin yüksekten düşme ile genel beden travmasına bağlı kafatası ve kemik kırıkları ile beyin doku hasarı, beyin kanaması ve iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama olduğu tespit edildiği aktarılan iddianamede, olay sonrası maktul ve sanığın telefonlarında inceleme yapıldığı belirtildi.

İddianamede, sanığın telefonunda olaydan bir gün önce " Siirt'te meydana gelen ve 350 metre yükseklikteki uçurumdan kayalıklara düşme" haberine baktığına yönelik kayıtlara ulaşıldığı bilgisine yer verildi.

Olay günü ve daha sonraki yer gösterme işlemi sırasında eşinin düştüğü alanı farklı beyan etmesi çelişkili bulunan sanığın, iddianamede yer alan ifadesinde, eşini kasti olarak hiç üzmediğini, evlilikten soğutup kendisiyle ayrılmak gibi bir niyetinin de olmadığını ileri sürdü.

Sanık, mutlu bir evlilikleri olduğunu, eşini öldürmediğini ve kaza sonucu düştüğünü iddia etti.

Telefon kayıtları iddianamede

Semiha S'nin arkadaşlarıyla yaptığı görüşmelerde ise "balayına gittiği günden beri mutsuz olduğunu, evlendikten sonra zaman geçtikçe eşinin kendisinden uzaklaştığını", "mutluluk oyunu oynamaya devam ediyoruz, yine ayrı odalarda yatıyoruz" dediği, "Mutsuzmuş, ben de mutsuzmuşum. Böyle yaşamak mı istiyormuşum o istemiyormuş, çocukta istemiyormuş.", "Şu dakika desem ki ben gidiyorum bitti bu iş, tek kelime etmez, çok ağrıma gidiyor artık." diye mesajlaştığı iddianamede yer aldı.

İddianamede, olayın şüpheli olması üzerine sanığın iletişim tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi için mahkeme kararı alındığı belirtildi.

Sanığın, travesti olduğu belirtilen M.E'ye, "Güzelim ben Erol, Almanya'dan, sana gelmiştim eskiden. Baya oldu, gelmek istiyorum. İzmit'teyim, özledim seni." dediğine yönelik telefon dinleme kayıtları iddianamede yer buldu.

İhbar sırasında "Telefonum çekmiyor" diye yalan söylemiş

İddianamede, sanığın olayı ihbar için 112'iyi arayarak "Aşağı düştü, gittim yanına, geri yukarı çıktım telefon çekmiyor." dediğinin tespit edildiği, yapılan araştırmada olay yerinde şüphelinin kullandığı operatörün çekim gücünün yeterli olduğunun görüldüğü aktarıldı.

Bilirkişi raporuna göre kadının kıyafetlerinde düşmeye bağlı sürtünme izi olmadığı, bedeninin üst tarafının geriye doğru dengesini bozacak bir basınç varlığı ile düştüğü konusunda bulgular mevcut olduğu ifade edilen iddianamede, maktul yakınlarının verdiği ifadeler ve mesajlaşmaların, zanlının mutlu bir evlilikleri olduğu yönündeki iddialarını yalanladığına işaret edildi.

İddianamede, "Sanığın olay günü kiraladığı araç ile eşini olay yerine saat 16.25 sıralarında götürerek yaklaşık 1 saat 40 dakika bekledikten sonra uçurum kenarından aşağı iterek öldürdüğü taraf ve bilgi sahibi ifadeleri, bilirkişi ve otopsi raporu ile tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır" ifadesi kullanıldı.

Sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Olay

Semiha Sözer, 24 Ocak 2023'te eşiyle gittiği Altınova ilçesi Soğuksu köyü Ballıkaya mevkisinde fotoğraf çekmek için çıktığı yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki kayalıktan düşerek hayatını kaybetmiş, cenazesi ertesi gün ailesinin yaşadığı Bursa'nın Orhangazi ilçesi Hamzalı Mahallesi'nde toprağa verilmişti. Kadının eşi Erdal Necip Sözer, yürütülen soruşturma kapsamında, eşini iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak 16 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Gaziantep'te 13 Ağustos 2020'de Batıkent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti.

Evde bulunan Mehmet K. (20) tutuklanmıştı. Mehmet K. hakkında "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından çeşitli oranlarda ceza istemiyle açılan davada mahkeme keşif kararı vermiş ve olay yeri inceleme uzmanı, fizik mühendisi, adli tıp uzmanı ve bilgisayar teknolojisi uzmanından oluşan heyet, 19 Mart'ta olayın meydana geldiği sanık Mehmet K'nin evinde keşif yapmıştı.

İki yıl önceki karar duruşmasında, sanığa "çocuğu kasten öldürme" ve "cinsel istismar" suçundan beraat, "konutta yağma" suçundan 10 yıl hapis cezası verilmiş, "hakaret" suçundan verilen 1800 lira para cezası ise ertelenmişti.

Kaynak: AA

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