Yalova'da Sahte Kimlik Kullanarak Arsa Satmaya Çalışan 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Yalova'da Sahte Kimlik Kullanarak Arsa Satmaya Çalışan 2 Zanlı Tutuklandı

Yalova\'da Sahte Kimlik Kullanarak Arsa Satmaya Çalışan 2 Zanlı Tutuklandı

Yalova'da polisin düzenlediği operasyonda, başkasına ait arsayı sahte kimlik kullanarak satmaya çalıştıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli buldukları bir randevu üzerine harekete geçerek sahte kimlikle işlem yapıldığı ihbarını aldı. Banka şubesine giden ekipler, sahte kimlikle önceden para alışverişi için hesap açtıran zanlıları gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

09.04.2024 12:09  Güncelleme: 12:12
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Yalova'da polisin düzenlediği operasyonda, başkasına ait arsayı sahte kimlik kullanarak satmaya çalıştıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tapu Müdürlüğünde E.G'ye ait Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki 424 metrekare arsanın satışıyla ilgili alınan randevuyu şüpheli bularak çalışma başlattı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan operasyonda, randevu oluşturan kişilerin tespiti için harç yatırılmasını bekleyen polis ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir banka şubesinde sahte kimlikle işlem yapıldığı ihbarını aldı.

İhbar yapılan banka şubesine giden ekipler, arsa sahibinin bilgisi dışında satış randevusu oluşturarak E.G. adına sahte kimlikle önceden para alışverişi için bankadan hesap açtırıp işlem yapmaya gelen O.K. ve bu kişiyle beraber hareket eden L.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K. ve L.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yalova'da Sahte Kimlik Kullanarak Arsa Satmaya Çalışan 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da Sahte Kimlik Kullanarak Arsa Satmaya Çalışan 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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