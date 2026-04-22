Yalova\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

YALOVA'da otomobilin TIR'a çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Yalova istikametinde meydana geldi. Rabianur Ç.'nin kontrolünü yitirdiği 77 EE 612 plakalı otomobil, önünde seyreden E.D. yönetimindeki 16 VM 404 plakalı TIR'a çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Rabianur Ç. ile yanındaki Irmak Ö., Rüya Ö. ve Yunus Emre Ç. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Irmak Ö. ile Rüya Ö. itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.