Yalova'da Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Yalova'da Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi

Yalova\'da Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi

Yalova'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 70 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle il merkezi ile Çiftlikköy ilçesinde sürücüler zorluk yaşadı ve trafik akışında aksamalar meydana geldi. Polis ve jandarma trafik ekipleri, sürücüleri sis farı ve takip mesafesi konusunda uyardı. Feribot seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmazken, sisin dağılmaya başladığı gözlendi.

29.02.2024 11:43  Güncelleme: 11:46
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Yalova'da sabah saatlerinden etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 70 metreye kadar düştü.

Yalova'da son iki gündür sahil bölgelerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle il merkezi ile Çiftlikköy ilçesinde sürücüler zaman zaman ilerlemekte zorlandı.

Görüş mesafesinin yer yer 70 metreye kadar düştüğü Yalova- Kocaeli kara yolu başta olmak üzere, ana cadde, kavşak ve ara yollarda trafik akışında aksamalar meydana geldi.

Polis ve jandarma trafik ekipleri, sürücüleri sis farı ve takip mesafesi konularında uyarılarda bulundu.

Yalova- İstanbul arasında yapılan feribot seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmazken, sahil kesimi başta olmak üzere kenti etkisi altına alan sisin dağılmaya başladığı gözlendi.

Kaynak: AA

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