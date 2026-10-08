Yalova İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu, 2026 son toplantısında turizmi görüştü - Son Dakika
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Yalova İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu, 2026 son toplantısında turizmi görüştü

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Yalova İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu, 2026 son toplantısında turizmi görüştü
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Yalova İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu, 2026 yılı son toplantısını Vali Yardımcısı Osman Sarı başkanlığında yaptı. Toplantıda turizm tanıtım ve pazarlama koordinasyonu, ulusal ve uluslararası tanıtım fırsatları, gelecek dönem çalışmaları ve paydaş işbirliği değerlendirildi.

Yalova İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu'nun 2026 yılı son toplantısı, Vali Yardımcısı Osman Sarı başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Yalova'nın turizm alanındaki tanıtım ve pazarlama çalışmalarının koordinasyonu ele alındı.

Kentte yürütülen tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirilebilecek tanıtım fırsatları toplantıda değerlendirildi.

Gelecek dönemde yapılması planlanan çalışmalar ve turizm alanında paydaşlar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik konular da toplantının gündeminde yer aldı.

Yalova'nın turizm potansiyelinin daha etkin şekilde tanıtılması, kentin ulusal ve uluslararası turizm pazarlarındaki görünürlüğünün artırılması ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Kurul tarafından, Yalova'nın turizmde daha güçlü şekilde tanıtılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
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