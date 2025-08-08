Yamaç Paraşütü Kazası: Pilot Yaralandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde kalkış sırasında ormanlık alana düşen yamaç paraşütü pilotu yaralandı.

Akşehir'de Osman Ç, Ekrem Çavdar Yamaç Paraşütü Pisti'nden kalkış yaptıktan sonra ormanlık alana düştü.

Kazayı fark eden diğer sporcular, durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ve AFAD'a bildirdi.

İhbar üzerine Cankurtaran Mahallesi mevkiine sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Zorlu arazi şartlarına rağmen bölgeye ulaşan ekipler, drone ile yaptıkları arama sonucunda yaralının yerini tespit etti.

Güçlükle bulunduğu noktadan çıkarılan Osman Ç, sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi götürüldü.

Osman Ç'nin ayağının kırıldığı öğrenildi.