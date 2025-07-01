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Yangınla Mücadelede Enerji Düşürüldü

Yangınla Mücadelede Enerji Düşürüldü
01.07.2025 21:49
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Hatay'daki orman yangınında bölgenin enerjisinin düşürüldüğünü belirtti.

BAKAN YUMAKLI: BÖLGENİN ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Hatay'ın Antakya ilçesinde devam eden orman yangını ile ilgili bölgesinde çalışmaları inceleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgenin enerjisinin düşürüldüğünü söyledi. Bakan Yumaklı, ülkeyi üzüntüye boğan orman yangınlarıyla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu. Orman yangınlarında üç temel risk faktörüne dikkat çektiklerini aktaran Bakan Yumaklı, "Yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgar. Ne yazık ki bu üçü Hatay'da aynı anda etkili oldu.

Yangın sırasında sıcaklık 33 derecenin üzerine çıktı. Bu sadece termometreyle ölçülen değerdi; yangının etkisiyle hissedilen sıcaklık çok daha yüksekti. Rüzgar saatte 67 kilometreyi aştı, darbeli rüzgarlarla bu hızın 100 kilometrelere kadar ulaştığını biliyoruz. Nem oranı ise yüzde 20'nin altına düştü.

'YANGINA 2 BİN 700'ÜN ÜZERİNDE PERSONEL MÜDAHALE ETTİ'

Hatay'daki yangına; 8 uçak, 12 helikopter, orman teşkilatına ait arazözler ve diğer kurumlardan araçlarla toplamda 2 bin 700'ün üzerinde personel müdahale etti. Oğlakören, Dikmece, Gülderen, Karaali, Üçgedik ve Alahan mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımız tedbir amaçlı güvenli alanlara tahliye edildi. Bu kapsamda 236 hanede, 1400'ün üzerinde vatandaş tahliye edildi. Bugün itibariyle peyderpey evlerine dönmeye başladılar. Bölgenin enerjisi düşürüldü. Bu olumlu bir gelişme. Ekiplerimiz gece boyunca soğutma çalışmalarına devam edecek. Bu süreçte zaman zaman küçük tutuşmalar yaşanabilir, ancak kontrol altında tutulacaktır" diye konuştu.

ÜLKE GENELİNDEKİ YANGINLARIN DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Ülke genelindeki orman yangınları hakkında da bilgiler veren Bakan Yumaklı, şöyle konuştu: "Hatırlatmak gerekirse; İzmir Menderes, İzmir Seferihisar, Manisa Akhisar, Manisa Kula, Manisa Ahmetli ve Hatay Antakya'da yangınlar sürüyordu. Ancak bu açıklamamızın ardından maalesef gün içinde üç yeni yangın daha meydana geldi: İzmir Buca, Bilecik Bezirhan ve Manisa Saruhanlı. Şimdi, bu yangınlarla ilgili güncel durumu sizlerle paylaşmak istiyorum. İzmir'deki yangınlardan Menderes ve Seferihisar'daki yangınlar kısmen kontrol altına alındı. Buca'daki yangın ise tamamen söndürüldü. Buca Zafer Mahallesi'nde saat 12.09'da çıkan yangına 12.21'de ilk müdahale yapıldı ve tamamen kontrol altına alındı. İzmir genelinde bu üç yangında; 6 uçak, 24 helikopter, 300'ün üzerinde araç ve iş makinası ile 1200'ün üzerinde personel görev aldı. Manisa'da Akhisar, Kula ve Saruhanlı'daki yangınlar kısmen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları gece boyunca sürecek. Şu an için herhangi bir risk beklenmiyor. Bu bölgelerde 13 uçak, 29 helikopter, 435'in üzerinde araç ve 1500'ün üzerinde personel görev yaptı. Bilecik'in Bezirhan beldesinde saat 13.39'da çıkan yangına, 13.50'de ilk müdahale yapıldı. 4 helikopter ve kara unsurlarıyla müdahale edilen yangının enerjisi düşürüldü. Şu an için burada da bir sorun beklenmiyor. İzmir Buca kontrol altına alındı. İzmir Menderes, Seferihisar, Manisa Akhisar, Kula, Saruhanlı kısmen kontrol altında, soğutma devam ediyor. Hatay Antakya, Manisa Ahmetli, Bilecik Bezirhan; enerjileri düşürüldü, risk öngörülmüyor. Bugün yangınların 5'inci günü. Vatandaşlarımıza tekrar çağrıda bulunmak istiyorum. Açık alanlarda kesinlikle ateş yakmayalım. Yangına neden olabilecek hiçbir materyali doğaya bırakmayalım. Güneş altında bırakılan cam şişe, metal kutu gibi materyallerin yangın başlatabileceğini unutmayalım. Ülkemiz, orman yangınlarıyla mücadelede uluslararası düzeyde yetkinliğe sahip. 25 bin personel ve 131 bin gönüllümüzle sahadayız. Bu gücümüzü gururla ifade ediyorum. Kurumlarımızın koordinasyonu, gönüllü vatandaşlarımızın desteği ve yerel yönetimlerle kurulan iş birliği sayesinde bu mücadelede etkiniz. Bir daha bu ekranların karşısına 'yangın, duman, zarar gören ormanlar' ile değil; 'yeşil vatanı geliştirme projeleriyle' çıkmak istiyoruz. Bu duygularla tüm kurumlara, personelimize ve destek veren vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yangından etkilenen tüm illerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yarın sizlerle daha güzel haberleri paylaşmayı umuyorum."

HATAY,

Kaynak: DHA

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