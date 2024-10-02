Yankı: Görünmez El Dizisi Çekimleri Tamamlandı - Son Dakika
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Yankı: Görünmez El Dizisi Çekimleri Tamamlandı

Yankı: Görünmez El Dizisi Çekimleri Tamamlandı

Cihangir Ceyhan ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı 'Yankı: Görünmez El' dizisi tamamlandı.

02.10.2024 12:19
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TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni orijinal yapımı "Yankı: Görünmez El" dizisinin çekimleri tamamlandı.

Başrolünü Cihangir Ceyhan ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizide, Onur Saylak, Erkan Petekkaya, Ragıp Savaş ve Duygu Sarışın da rol alıyor.

Yönetmenliğini Ozan Aksungur'un üstlendiği dizinin senaryosuna Aksungur ile Oğuz Ayaz ve Ozan Ayaz imza attı.

Dizide başarılı ve hırslı bir banka yöneticisi olan Eray karakterine Cihangir Ceyhan, Berrin karakterine ise Sinem Ünsal hayat veriyor.

"Senaryo çok iyi diyaloglar üzerine yazılmıştı"

Oyuncu Cihangir Ceyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 bölümlük dizinin herkesin bildiği ve yorumlayabileceği bazı siyasi gerçekliklere parmak basan bir insan hikayesini ele aldığını söyledi.

1990'lı yılları anlatan bir dönem dizisi çektiklerini vurgulayan Ceylan, "Senaryo çok sosyal gerçekçi ve çok iyi diyaloglar üzerine yazılmıştı. Hassas durumlar, herkesin objektif bakabileceği bir yalınlıkta yazılmıştı. Sürükleyici bir işti." dedi.

Çekimlere yaklaşık iki ayda hazırlandığını aktaran Ceyhan, "Eray olarak çok fazla vakit geçirdiğim bir zamandı. Bazı psikolojik sahnelerde kendimle alakalı bazı serbest çağrışımlar yaptığımı hatırlıyorum. Eray karakteri, kendi değerleri ve sosyal gerçekçi bazı ikilemler arasında kalan bir yurdum insanı. Sonunda da yaptığı iyi ya da kötü her şeyin bedelini ödeyen birisi." ifadelerini kullandı.

Ceyhan, çekimlerin çok keyifli geçtiğini aktararak, tabii'de çok güzel içerikler olduğunu dile getirdi.

"Yorulduk ama keyifli bir iş olduğunu düşünüyorum"

Oyuncu Ragıp Savaş ise yapımda "Cemal" karakterine hayat verdiğini aktararak, "Cemal çok akıllı, güçlü, zeki fakat tehlikeli bir adam. Ben senaryoyu çok beğendim. Dijitaldeki işlerde senaryo elinize 10 bölüm olarak ulaşıyor. 10 bölümü görüyorsunuz ve karakter analizini daha iyi yapıyorsunuz." şeklinde konuştu.

Çok keyifli bir set dönemi geçirdiklerinin altını çizen Savaş, " İstanbul'da çektik. Hem konfor olarak hem de zamanlama açısından iyiydi. Yorulduk ama keyifli bir iş olduğunu düşünüyorum. Yakın bir zamanda da tabii'de olacak inşallah. Dönem dizisi olduğu için yaşanmış bir dönemi oynamak hem oyunculuk hem de dizi açısından avantajlı." değerlendirmesinde bulundu.

Dizinin konusu kısaca şöyle:

"Büyük bir bankada üst düzey yönetici olarak çalışan Eray, hak ettiği terfiyi alamayınca büyük bir yol ayrımına girer ve bin bir emekle bu günlere getirdiği kariyerinin tehlikeye düşmesinin ardından hayatı için çok önemli bir karar vermek zorunda kalır. ya hayatına sıradan bir bankacı, etik değerlerine bağlı bir insan olarak devam edecek ya da 'yoldan çıkarak' hak ettiği makamı elde edecektir."

Kaynak: AA

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