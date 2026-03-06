Yanya'daki Osmanlı Camisi'nin Restorasyonu Başlıyor - Son Dakika
Yanya'daki Osmanlı Camisi'nin Restorasyonu Başlıyor

06.03.2026 10:14
Yunanistan Kültür Bakanlığı, Yanya'daki Aslan Paşa Camisi'nin restorasyonunu devralıyor.

Yunanistan Kültür Bakanlığının, Yanya'da bulunan Osmanlı dönemine ait Aslan Paşa Camisi ile türbenin restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarını, Yanya Belediyesinden devralmaya hazırlandığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Yanya Belediyesinin projeyi öngörülen sürede tamamlayamaması üzerine Bakanlık, süreci doğrudan yürütme kararı aldı.

Epirusonline.gr sitesinin haberine göre, Kültür Bakanlığı, Epir Bölge Yönetimi ve Yanya Belediyesi arasında projeye ilişkin program sözleşmesi imzalanacak. Bakanlık tarafından sağlanacak 110 bin avroluk finansmanla yürütülecek çalışmaların yaklaşık 6 ayda tamamlanması hedefleniyor.

Tırhala Sancak Beyi Aslan Paşa tarafından 1618'de yaptırılan cami, bugün ibadete kapalı şekilde bulunuyor. Yanya Belediyesi tarafından Etnografya Müzesi olarak kullanılan yapının yanında kütüphane, medrese ve Aslan Paşa'nın türbesi de yer alıyor.

Şehrin yüksek bir noktasındaki Aslan Paşa Camisi, Yanya'nın birçok noktasından görülebilen tarihi yapılar arasında bulunuyor.

Kaynak: AA

Kültür Bakanlığı, Yunanistan, Osmanlı, Kültür, Güncel, Son Dakika

