Yapay Zeka Araştırmacılarının %60\'ı ABD ve Çin\'den

BEİJİNG, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2025 Küresel Dijital Ekonomi Konferansı'na sunulan rapora göre küresel yapay zeka araştırmacılarının yaklaşık yüzde 60'ı ABD'den ve Çin'den geliyor.

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü Yatırım ve Teknoloji Teşvik Ofisi ve Çinli teknoloji şirketi Dongbi Data tarafından perşembe günü ortaklaşa yayımlanan Küresel Yapay Zeka Araştırmaları Durum Raporu'nda (2015-2024), 175 ülke ve bölgedeki 3.847 kurumda yaklaşık 200.000 akademisyen ve 97.000 yapay zeka araştırma makalesi hakkındaki veriler analiz ediliyor.

Veriler, ABD ve Çin'deki yapay zeka araştırmacılarının dünya toplamının yüzde 57,7'sini oluşturduğunu gösterdi. ABD, 63.000'den fazla uzman ile başı çekerken, ABD'yi yaklaşık 53.000 ile Çin takip ediyor. Avrupa ülkelerinden gelen yapay zeka araştırmacılarının oranı ise yaklaşık yüzde 18,3 olarak kaydedildi.

Raporda Asya'nın teknolojik inovasyon için önemli bir merkez olarak ortaya çıktığı sonucu yer alıyor.

Çin'in yapay zeka araştırmacı havuzu 2015 yılında 10.000'den az iken 2024 yılında 52.000'in üzerine çıktı. Rapora göre, makale sayısı bakımından Çin Bilimler Akademisi 585 yüksek etkili makale ile küresel kurumların başında yer alıyor.