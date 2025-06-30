Yapay Zeka ile Ulaşımda Devrim - Son Dakika
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Yapay Zeka ile Ulaşımda Devrim

30.06.2025 10:55
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Ulaştırma Bakanı, yapay zeka ve büyük veriyle ulaştırmada devrim niteliğinde dönüşüm hedefliyor.

6 Nisan 1920

1- Yapay zeka çalışacak, ulaştırma ve haberleşmede "devrim" olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"6 temel ilkemiz var, veri okuryazarlığını geliştirmek, etik çerçeveleri oluşturmak, insan odaklı yaklaşım, şeffaflık ve hesap verebilirlik, kapsayıcı inovasyon ve uluslararası işbirliği. Büyük veri ve yapay zeka alanlarındaki teknolojilerden sonuna kadar yararlanarak sistematik, hızlı bir ulaştırma ve haberleşme alanı oluşturuyoruz"

"Hedefimiz, ulaştırma ve haberleşmenin tüm katmanlarında dijital dünyanın avantajlarını kullanmak, büyük veri ve yapay zekadan faydalanarak, bu alanda devrim niteliğinde çalışmalar yaparak hizmetler sunmak"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- MEB'in sertifikalı uzaktan eğitim kurslarından yaklaşık 3 milyon kişi yararlandı

Bakanlıkça bireylerin uzaktan eğitim yoluyla hayat boyu öğrenme imkanlarına erişimlerinin sağlanması için hayata geçirilen HEMBA'dan 2 milyon 881 bin 676 kişi faydalandı

120'den fazla kursun yer aldığı HEMBA'da, bugüne kadar 850 binden fazla kişi eğitimlerin ardından sınavlarını başarıyla tamamlayarak sertifika sahibi oldu

(Buğrahan Ayhan/Ankara)

3- Hukukçular, İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açmasını soykırım olarak niteliyor

İngiltere Sussex Üniversitesinden emekli Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Profesörü Martin Shaw: "Bundan daha net bir soykırım örüntüsü hayal etmek zor"

İtalya Molise Üniversitesinden Dr Luigi Daniele: "Onlarca yıldır gördüğümüz en açık savaş suçları"

ABD Tulane Üniversitesi Öğretim Üyesi Ata Hindi: "Sorumluluğu yalnızca İsraillilerde görmek yanlış. Amerikalılar uluslararası hukuk ihlallerinde doğrudan suçlu. Bu bir soykırımın parçası"

(Selman Aksünger/Amsterdam) (Görüntülü)

4- Kamu Siber Güvenlik Derneğinden ücretsiz Uygulamalı Sızma Testi Eğitimi

Uygulamalı Sızma Testi Eğitimi, katılımcılara hem teorik bilgi hem de pratik beceriler kazandırarak siber güvenlik alanında yetkin ve donanımlı uzmanlar yetiştirmeyi amaçlıyor

Kamu Siber Güvenlik Derneği Başkanı Dr. Nurullah Celal Uslu: "Ukrayna- Rusya ve İran-İsrail çatışmaları da göstermiştir ki artık savaşlar, sadece silahlar ile değil kritik altyapıları yöneten bilişim sistemlerine siber saldırılarla da yapılmaktadır. Biz de bu eğitimlerle ekosisteme katkı sağlamayı hedefliyoruz"

(Firdevs Bulut Kartal/Ankara) (Fotoğraflı)

5- Vatandaşlar için deprem terimleri sözlüğü hazırlandı

Gazi Üniversitesince, depremle ilgili temel kavramlara hakim olunması ve bu konuda toplumsal bilincin artırılması amacıyla vatandaşlara yönelik bir deprem terimleri sözlüğü hazırlandı

Depremlerle ilgili bilinmesi gereken öncelikli teknik kavramların anlaşılır şekilde listelendiği sözlükle, toplumda deprem bilinci ve farkındalık oluşturulması amaçlanıyor

(Hüseyin Cem Dağıstanlı/Ankara)

6- Binalarda enerji verimliliğinde yeni dönem bugün başladı

İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu: "Artık binalar, ısıtma ve soğutma ihtiyacı göz önünde bulundurularak tasarlanacak. Isıtma ve soğutma giderlerinin düşmesinin yanı sıra daha az enerji harcayan çevre dostu yapılar sayesinde ülke ekonomimiz de kazanacak"

EYODER Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ünlü: "Çıtanın makul süreler içerisinde yukarı doğru çekilmesiyle uzun vadede net sıfır enerjili binalar hedefine ulaşılabilecek"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

7- Uzmanlar yaz tatilinde öğrencilere dijital okuryazar olmayı öğrenmelerini tavsiye ediyor

Yaz tatilinde öğrencilerin, sosyal ve doğayla iç içe aktivitelerde bulunmasını öneren uzmanlar, bu süreçte teknolojiden tamamen uzak kalmak yerine onu doğru ve bilinçli kullanmayı öğrenmenin önemine dikkati çekiyor

HÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin: "Teknolojiyi, çocuklarımızın bilimsel etkinlikler için kullanmasını sağlamamız, doğru yer ve zamanda, doğru sürelerde, doğru insanlarla etkileşim geliştirdikleri ortamlara dönüştürmemiz önemli"

ODTÜ Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Başak Şahin Acar: "Yapay zeka dediğimiz yeni uygulamalarla neyin gerçek içerik olduğu, neyin üretildiğinin farkına varılması yönünde dijital okuryazarlık eğitimlerinin olması, hatta müfredata girmesi çok olumlu olur"

(Şeyma Güven/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Unutulmuş bilim mirasının izini süren bir alim: Fuat Sezgin

Ömrünü bilim tarihine adayan ve çalışmalarıyla dünyada saygıyla anılan Prof. Dr. Sezgin, vefatının 7. yılında hayırla yad ediliyor

Sezgin eserleriyle ömrünün son günlerine kadar ilmi faaliyetlerde bulunarak, bilimin ve teknolojinin ilk kez Doğu toplumlarında ortaya çıktığını kanıtlamaya çalıştı

(Rüveyda Mina Meral/İstanbul)

9- A Milli Kadın Basketbol Takımı 8 yıl sonra çeyrek final gördü, Dünya Kupası eleme biletini aldı

2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nı 7. sırada bitiren ay-yıldızlı takım, 2017'den sonra bir kez daha çeyrek final gördü ve 2026 FIBA Dünya Kupası elemelerine katılma hakkı kazandı

Türkiye, turnuvada maç başına en çok sayı atan (81,5) ve en yüksek üç sayı yüzdesine (yüzde 40) sahip ülke olarak göze çarptı

McCowan, maç başına 16,8 sayıyla milli takımın şampiyonadaki en skorer oyuncusu oldu

(Mutlu Demirtaştan/Atina)

10- David Jurasek, Beşiktaş'ın 188. yabancı futbolcusu oldu

Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan 24 yaşındaki sol bek, siyah-beyazlılarda forma giyecek 4. Çek oyuncu olacak

(Metin Arslancan/İstanbul)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yapay Zeka ile Ulaşımda Devrim - Son Dakika

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