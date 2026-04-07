Yaralı Kızıl Şahin Kurtarıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edip Turgut, yaralı bulduğu kızıl şahini tedavi için Doğa Koruma ekiplerine teslim etti.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde Edip Turgut, bağ budadığı sırada kanadından vurulmuş ve bitkin halde bulduğu kızıl şahini evinde besleyip, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

Gercüş ilçesinde bağında budama işleriyle uğraşan Edip Turgut, çalışma yaptığı alanın yakınındaki tarlada hareketsiz duran bir kuş fark etti. Yaklaştığında, bitkin haldeki kuşun kanadından yaralanmış bir kızıl şahin olduğunu anlayan Turgut, hayvanı evinde besledi. Turgut'un ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı kızıl şahini teslim aldı. Şahinin, tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacağı bildirildi.

'ALMASAYDIM ÖLECEKTİ'

Yaralı kuşu et ve suyla beslediğini belirten Turgut, "Bağımda budama yaparken yan taraftaki tarlada fark ettim. Yanına gittiğimde kanadından yaralandığını ve bitkin halde olduğunu gördüm. Orada öylece duruyordu; eğer almasaydım ölecekti. Tüfekle yaralandığı belliydi. Eve getirip besledim, biraz kendine gelince hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdim. İnşallah en kısa zamanda iyileşir ve ait olduğu doğaya döner" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 12:53:09. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.