Yaralı Pelikanlar Doğaya Salındı
20.02.2026 15:59
Samsun'da tedavi edilen 2 pelikan, doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Yaban hayatı korunuyor.

SAMSUN'da yaralı halde bulunan 2 pelikan, bakım ve tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Kentin farklı bölgelerinde yaralı halde bulunan 2 pelikan, ihbarla bölgeye sevk edilen Doğa Koruma ve Milli Parklar 11'inci Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İlk kontrolleri yapılan pelikanların çeşitli yerlerinden yaralandığı saptandı. Tedavileri ekipler tarafından yapılan, bakım ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanan 2 pelikanın yeniden uçabilecek ve beslenebilecek duruma geldiği belirlendi. Sağlık durumlarının iyiye gitmesi üzerine pelikanlar, Bafra Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde doğal yaşam alanlarına salındı.

Ekipler, yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, yaralı ya da yardıma muhtaç halde bulunan yaban hayvanlarının yetkililere bildirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: DHA

