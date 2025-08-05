Yargıtay'dan Aslı Baş Davasında Beraat Kararına İtiraz - Son Dakika
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Yargıtay'dan Aslı Baş Davasında Beraat Kararına İtiraz

Yargıtay\'dan Aslı Baş Davasında Beraat Kararına İtiraz
05.08.2025 14:30
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Yargıtay, Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili iş insanı Ahmet Bayer ve oğullarının beraat kararını bozdu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki villasında 15 yıl önce manken Aslı Baş'ın ölü bulunmasıyla ilgili yargılanan iş insanı Ahmet Bayer ile oğulları Hakan Sadi (38) ve Volkan Bayer (36) hakkında verilen beraat kararları, Yargıtay tarafından bozuldu.

2003 yılında düzenlenen 'Miss Model Of Turkey' yarışmasında birinci olan Aslı Baş, 21 Temmuz 2010'da saat 02.30 sıralarında, vurgun yediği için tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettiren turizmci Ahmet Bayer'in Bodrum Yalıkavak'taki Club Flipper Tatil Köyü içindeki villasının 6,5 metre yüksekliğindeki balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sonunda Ahmet Bayer hakkında 'Nitelikli kasten öldürmeye azmettirme', oğulları Hakan Sadi ve Volkan Bayer hakkında 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sevk edildikleri mahkemece tutuklanan kardeşlerden Volkan Bayer, daha sonra adli kontrol şartıyla salıverildi. Tutuklu yargılanan Hakan Sadi Bayer de 17 Ocak 2014'te serbest kaldı.

3 SANIK İÇİN BERAAT KARARI

9,5 yılda 3 Cumhuriyet savcısı ile 3 mahkeme başkanının değiştiği davanın 15 Ocak 2020'de görülen 36'ncı duruşmasında, tutuksuz 3 sanık için beraat kararı verildi. Aslı Baş'ın babası Mehmet Baş, dosayı istinaf mahkemesine taşıdı. Başvuruda; delillerin yok edilip, değiştirildiği vurgulandı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, Aralık 2020'de yerel mahkemenin kararını onadı. Bu kararın ardından Mehmet Baş, 2021 yılında dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Dosyaya bakan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararlarını bozdu.

GEREKÇELİ KARAR

Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin gerekçeli kararında, şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan inceleme neticesinde; maktulün olayın olduğu gece aynı konut içinde bulunduğu sanık Ahmet Derya'ya HTS kaydına göre saat 01.35'te atmış olduğu mesaj içeriğinin, olaydan sonra elde edilerek emanete alınan cep telefonunda bulunmaması nedeni ile adli emanete kayıtlı cep telefonun üzerinde teknik bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle mümkün bulunması halinde silinmiş tüm mesaj içeriklerinin geri getirilmesi hususunda rapor düzenlenmesinin gerektiğinin düşünülmemesi, olay tarihinde olay yerinde olduğu anlaşılan ve daha önce hiç beyanı alınmayan Güner B. ile olay anında evde bulunduğu anlaşılan ancak soruşturma aşamasında beyanı alınmakla beraber kovuşturma evresinde bilgi ve görgüsüne başvurulmayan tanık Pelin C. dinlenmeden yazılı şekilde hükümler kurulması, sanık Hakan'ın HTS kaydında 22.07.2010 tarihinde arama ve mesaj trafiği bulunan 0 532 205 .. .. numaralı hat ile yapmış olduğu görüşmenin söz konusu olayın gerçekleştiği yerdeki kamera kayıtları ile ilgili olduğu iddiası bakımından bu hususun araştırılması için görüşmenin tarafı olan güvenlik kamerası firma yetkilileri olan kişinin tespiti ile tanık olarak dinlenmesi ve bu bağlamda özellikle sanık tarafından olayın hemen ertesinde neden arandığı ve güvenlik kameralarıyla ilgili bir işlem yapılıp yapılmadığının araştırılması ve sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun tayin edilmesi gerektiğinin gözetilmemesi yönünden hükümlerde hukuka aykırılık bulunmuştur."

Ahmet Bayer ile oğullarının yargılanmasına Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başlanacak.

Kaynak: DHA

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