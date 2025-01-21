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Yargıtay'dan Reina Davası Kararı

Yargıtay, 2017 Reina terör saldırısı davasında 31 sanığın cezasını onadı, 11 sanık beraat etti.

21.01.2025 12:19
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Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davada, saldırının faili Abdulkadir Masharipov'a verilen 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezası ile 31 sanık hakkındaki süreli hapis cezalarının onanmasına karar verdi.

Daire, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince 7 Eylül 2020'de karara bağlanan dava dosyasına ilişkin 48 sanık yönünden temyiz incelemesini tamamladı.

Buna göre, DEAŞ terör örgütü mensubu ve saldırının faili sanık Masharipov'a "Anayasa'yı ihlal" suçundan 1 kez, "kasten öldürme" suçundan da 39 kez olmak üzere verilen 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1368 yıl hapis cezası onandı.

Daire, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 aydan 12 yıla kadar değişen süreli hapse mahkum edilen 30 sanık hakkındaki hükümler ile bir sanık hakkındaki "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan kurulan mahkumiyet hükmünü de uygun buldu.

Bozma kararları

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemece "terör saldırısının planlayıcısı" olarak kabul edilen İlyas Mamaşaripov'a "Anayasa'yı ihlal etmeye yardım" suçundan 20 yıl, 39 kişiye karşı "tasarlayarak öldürmeye yardım" ve 79 kişiye karşı "tasarlayarak öldürmeye teşebbüse yardım" suçlarından verilen 1432 yıl hapis cezasını ise bozdu. Dairenin bozma kararında, "sanığın eylemden haberdar olduğuna, eylemin gerçekleştirilmesi için ya da eylem sonrası sanık Masharipov'un kaçmasına ve saklanmasına yardım ettiğine ilişkin delil bulunmadığına" işaret edildi. Kararda, sanık Mamaşaripov'un, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu kapsamında yargılanmasının yapılarak cezasının tayin edilmesi gerektiği belirtildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan süreli hapis cezasına çarptırılan 11 tutuksuz sanık hakkında "mahkumiyetlerine yeterli kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı" gerekçesiyle, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan mahkumiyetlerine karar verilen bir sanık hakkında ise "fazla ceza tayini" nedeniyle bozma kararı verildi.

Daire, 2 sanık hakkındaki hükümlerin önceki aşamalarda kesinleştiği, bir sanığın temyiz başvurusunun ise gerekçesiz olduğu nedeniyle temyiz istemlerinin reddine hükmetti.

Olayın geçmişi

Beşiktaş Ortaköy'de, 2017'ye girmek için bir araya gelenlerin bulunduğu Reina gece kulübüne, "Ebu Muhammed el Horasani" kod isimli Özbekistan vatandaşı Abdulkadir Masharipov tarafından, DEAŞ terör örgütünün talimatı doğrultusunda kalaşnikof marka otomatik tüfekle saldırı yapıldı.

Kulübün kapısındaki kişilere ateş açtıktan sonra içeri giren Masharipov, polis memuru Burak Yıldız dahil toplam 10 Türk vatandaşı ile aralarında Suudi Arabistan, Irak, Ürdün, Suriye, Kuveyt, Hindistan, Lübnan, İsrail ve Tunus vatandaşlarının da bulunduğu 29 kişiyi öldürdü. Saldırıda 78 kişi de yaralandı.

Olaydan sonra çıkan kargaşayı fırsat bilen Masharipov, taksiyle kaçtı.

Kanlı baskının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip ve 2 bin polisin MİT'le yürüttüğü çalışmalarda, DEAŞ terör örgütünün "madafa" olarak tabir ettiği, teröristlerin barındığı 152 adrese baskın yapıldı.

Masharipov, çalışmalar sonucunda, 16 Ocak 2017'de Esenyurt'ta bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Araştırmalarda, 27 Aralık'ta çektiği videoda intihar eylemi yapacağını anlattığı belirlenen saldırgan, 11 Şubat 2017'de tutuklandı.

Aldığı talimat doğrultusunda, Taksim Meydanı'na giderek, keşif amaçlı görüntü aldığı tespit edilen Masharipov'un yılbaşı gecesi meydana çıkan yolların polis tarafından kapatılması üzerine eylemi gerçekleştirmek için Reina'ya yönlendirildiği anlaşıldı.

Terörist Masharipov, soruşturma esnasında yapılan sorgusunda, DEAŞ üyesi olduğunu kabul ederek, rehin olmamak için ölmeyi amaçladığını ve hakkında idam hükmü verilmesini istediğini söyledi.

Masharipov, yargılanması sonucu yerel mahkemece 40 kez ağırlaştırılmış müebbetle 1368 yıl hapis cezasına çarptırılmış, diğer sanıklardan bazılarına süreli hapis cezası verilmiş, 11 sanık tüm suçlamalardan beraat etmişti. Yerel mahkemenin haklarında beraat kararı verdiği 11 sanık hakkındaki hükümler ise önceki aşamalarda kesinleşmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yargıtay'dan Reina Davası Kararı - Son Dakika

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