Yargıtay Kararına Protesto: Pınar Gültekin Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yargıtay Kararına Protesto: Pınar Gültekin Davası

Geniş Video İzle

CHP heyeti, Yargıtay'ın Pınar Gültekin cinayetinde sanığın cezasını bozmasını protesto etti.

03.02.2025 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA) - CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Selma Aliye Kavaf ve Bekir Başevirgen ile CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Barosu ile birlikte Yargıtay'ın Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık Cemal Metin Avcı'ya "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozmasını protesto etti. CHP heyeti ve baro üyeleri, Yargıtay'ın kararını 'varilde yakarak' tepki gösterdi.

CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Selma Aliye Kavaf ve Bekir Başevirgen ile CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Barosunu ziyaret ettiler.

CHP heyetinin gündeminde, ise Pınar Gültekin davasında Yargıtay tarafından verilen karar yer aldı. Yargıtay, Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık Cemal Metin Avcı'ya "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozarken CHP heyeti ve baro üyeleri karara tepki gösterdi.

CHP heyeti, Manisa Barosu Başkanı Sevgi Başak Yeşil Malay ve avukatlar, Yargıtay kararını, kararı varilde yakarak protesto etti.

Kavaf: "Bu karar, ülkede adalet arayan herkese büyük bir haksızlıktır"

Karara ilişkin CHP heyeti adına açıklamayı yapan Milletvekili Kavaf, şunları söyledi:

"Bugün bir kez daha adaletin nasıl katledildiğine, hukukun nasıl ayaklar altına alındığına şahit olduk. Pınar Gültekin'in hunharca ve vahşice katledildiği bir dosyada Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin sanık lehine bozma kararı vermesi, kamu vicdanını derinden yaralamış, kadın cinayetleriyle mücadelede büyük bir hüsran yaratmıştır. Bu karar, hukuki dayanaktan yoksun ve vicdanları kanatan bir karardır. Bir insanın diri diri yakılarak öldürülmesi, canavarca hisle öldürme değilse nedir? Eğer böylesine vahşi bir cinayet dahi bu nitelikli suç kapsamında değerlendirilmiyorsa, yasalar hangi noktada devreye girecektir? Hukukun üstünlüğüne, kadınların yaşam hakkına ve toplumun adalet beklentisine vurulan bu darbe asla kabul edilemez. Bu karar, sadece Pınar Gültekin'in ailesine değil, bu ülkede adalet arayan herkese büyük bir haksızlıktır. Yargıtay'ın bu kararı kadın cinayetleriyle mücadeleye vurulmuş bir darbedir. Bu ülkede kadınlar artık öldükten sonra hak aramak zorunda kalmamalıdır. Hukukun üstünlüğü, adaletin tecellisi için mücadelemiz sürecektir. Kadınların yaşam hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz."

Özalper: "Yargıtay kararını hep birlikte burada yakacağız"

CHP Manisa İl Başkanı Özalper ise kararı varilde yakarak tepkisini gösterdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Defalarca söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Kadın cinayetleri politiktir. Bu Yargıtay kararını hep birlikte burada yakacağız ki bir daha hiçbir kız kardeşimiz yanarak, yakılarak öldürülmesin."

Malay: "Bu karar ile Pınar Gültekin bir kez daha katledilmiştir"

Manisa Barosu Başkanı Malay ise, Yargıtay kararına karşı TCK hükümlerini işaret ederek şöyle konuştu:

Yargıtay'ın oyçokluğuyla aldığı bu karar açıkça hukuk garabeti mahiyetindedir. Dosyada bulunan Adli Tıp Kurumu raporuna göre; henüz canlıyken diri diri yakılan, üzerine beton dökülerek nehre atılan Pınar Gültekin'in 'canavarca hisle öldürülmediği' şeklindeki tespit ise inanılmazdır. Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesinde, gerekçesinde dahi canavarca hisle öldürme haline örnek olarak kişinin canlı yakılması gösterilmişken adli tıp raporuna göre; diri diri yakıldığı tespit edilen Pınar Gültekin'in ölümünün canavarca hisse gerçekleşmediğini söylemek, son derece manidar ve düşündürücüdür. Bu karar ile Pınar Gültekin bir kez daha katledilmiştir. Her gün bir kadın cinayeti haberi duymaktan sıkılmışken bir de katilleri daha da cesaretlendiren bir kararla karşı karşıyayız. Hiçbir kurum ve kuruluş hiçbir kadının yaşamı üzerinde böyle bir tahakküm oluşturmamalı. Yargıtay'da bu kararı alan hakimlerden canavarca hissin nasıl olacağını tarif etmelerini istiyoruz. Bu teşvik anlayışının bir an önce sonlanmasını umuyoruz. Kadınları koruyan değil, failleri aklayan bu adaletsiz kararı kabul etmiyoruz. Biz her gün katledilen kadınlar için adalet ararken yargıyı da aynı hassasiyetle adaleti sağlamaya davet ediyoruz."

Bakırlıoğlu: "Olacak iş değil!"

Manisa Milletvekili Bakırlıoğlu, karara ilişkin şunları kaydetti:

"İnsan ürperiyor. Nasıl böyle bir karar verilebilir! Biz burada temsili olarak kağıt yakarken bile insanın vicdanı mahvoluyor. Bu şekilde diri diri bir kadın yakılmış ve Yargıtay bu kararı bozuyor. Olacak iş değil!"

Kaynak: ANKA

Pınar Gültekin, İnsan Hakları, Metin Avcı, Politika, Yargıtay, Cinayet, Manisa, Güncel, Kadın, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtay Kararına Protesto: Pınar Gültekin Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:32 Ege’deki depremler sonrası İzmir’den gelen görüntü tedirgin etti Ege'deki depremler sonrası İzmir'den gelen görüntü tedirgin etti
15:19 Çiftlik Bank davasında Tosuncuk’a 45 bin yıl hapis cezası Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'a 45 bin yıl hapis cezası
15:18 PKKPYD terör örgütü elebaşı Abdi: Özerklik değil, merkezi olmayan bir devlet istiyoruz PKK/PYD terör örgütü elebaşı Abdi: Özerklik değil, merkezi olmayan bir devlet istiyoruz
13:59 YPG’li teröristlerden Münbiç’te bomba yüklü araçla saldırı YPG'li teröristlerden Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırı
12:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
00:01 Kızılcık Şerbeti’ndeki sahne bakanlığı harekete geçirdi: Doğru değil Kızılcık Şerbeti'ndeki sahne bakanlığı harekete geçirdi: Doğru değil
23:18 Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP’ye katıldı Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye katıldı
22:08 Sandalyede ölü bulunan şahsın katil zanlısı olan kadın, kameralardan yakalandı Sandalyede ölü bulunan şahsın katil zanlısı olan kadın, kameralardan yakalandı
21:50 Dolmuş şoförlerinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü Dolmuş şoförlerinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
21:21 İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımını alıntılayıp ’hodri meydan’ dedi İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayıp 'hodri meydan' dedi
21:13 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etti Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti
20:57 İhbara giden ekipler hayatının şokunu yaşadı, hepsi yaşlı çiftin evinden çıktı İhbara giden ekipler hayatının şokunu yaşadı, hepsi yaşlı çiftin evinden çıktı
20:47 Putin’den Trump’a övgü dolu sözler: Hepsi sahibinin ayaklarına çöküp kuyruklarını sallayacak Putin'den Trump'a övgü dolu sözler: Hepsi sahibinin ayaklarına çöküp kuyruklarını sallayacak
20:34 Lahmacuna ketçap sıkıp akıllarınca intikam aldılar Sıradaki yemek de mantıymış Lahmacuna ketçap sıkıp akıllarınca intikam aldılar! Sıradaki yemek de mantıymış
20:14 Maça damga vurdu: Bu pozisyonun ardından penaltı ve kırmızı kart kararı çıktı Maça damga vurdu: Bu pozisyonun ardından penaltı ve kırmızı kart kararı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 16:23:06. #1.13#
SON DAKİKA: Yargıtay Kararına Protesto: Pınar Gültekin Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.