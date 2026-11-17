Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için yarın fırtına uyarısı yaparak, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın yarın başlayıp 19 Kasım Perşembe öğle saatlerine kadar Marmara'nın kuzey ve doğusunda (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.