Yarın Marmara'nın kuzey ve doğusunda 60-80 km/saat hızla fırtına esmesi bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın kuzey ve doğusunda yarın güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiğini açıkladı. 19 Kasım Perşembe öğleye kadar sürecek fırtınada 60-80 km/saat hız beklenirken, ulaşımda aksama uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için yarın fırtına uyarısı yaparak, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın yarın başlayıp 19 Kasım Perşembe öğle saatlerine kadar Marmara'nın kuzey ve doğusunda (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.
Açıklamada, fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
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