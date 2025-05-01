Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Huzurkent Mahallesi'nde yer alan ve iş insanı Mehmet Emin Karamehmet'in ailesine ait olan çiftlikte bulunan 20 yarış atı kaçtı.
D-400 kara yolunun Adana yönünde dört nala koşan ve araçların arasından da geçen atlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bazı atlar vatandaşlar tarafından yakalanırken, bazıları da başka bölgelere dağılarak izlerini kaybettirdi.
Forbes dergisinin 2010 yılında açıkladığı 'dünyanın en zenginleri' sıralamasına 4 milyar dolarlık serveti ile giren Mehmet Emin Karamehmet, en zengin Türk iş insanı olmuştu.
Son Dakika › Güncel › Bir dönem Türkiye'nin en zengin iş insanıydı! Çiftliğindeki yarış atları kaçtı - Son Dakika
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