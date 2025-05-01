Bir dönem Türkiye\'nin en zengin iş insanıydı! Çiftliğindeki yarış atları kaçtı

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Huzurkent Mahallesi'nde yer alan ve iş insanı Mehmet Emin Karamehmet'in ailesine ait olan çiftlikte bulunan 20 yarış atı kaçtı.

OTOYOLDA DÖRT NALA KOŞTULAR

D-400 kara yolunun Adana yönünde dört nala koşan ve araçların arasından da geçen atlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İZLERİNİ KAYBETTİRDİLER

Bazı atlar vatandaşlar tarafından yakalanırken, bazıları da başka bölgelere dağılarak izlerini kaybettirdi.

MİLYARDER LİSTESİNDEYDİ

Forbes dergisinin 2010 yılında açıkladığı 'dünyanın en zenginleri' sıralamasına 4 milyar dolarlık serveti ile giren Mehmet Emin Karamehmet, en zengin Türk iş insanı olmuştu.