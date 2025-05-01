Bir dönem Türkiye'nin en zengin iş insanıydı! Çiftliğindeki yarış atları kaçtı - Son Dakika
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Bir dönem Türkiye'nin en zengin iş insanıydı! Çiftliğindeki yarış atları kaçtı

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Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir dönem Türkiye'nin en zengin iş insanı olan Mehmet Emin Karamehmet'in ailesine ait çiftlikten kaçan yarış atları D-400 kara yolunda görüntülendi. Kaçan atlar, bu kez özgürlükleri için dört nala koştu.

01.05.2025 14:48  Güncelleme: 19:47
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Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Huzurkent Mahallesi'nde yer alan ve iş insanı Mehmet Emin Karamehmet'in ailesine ait olan çiftlikte bulunan 20 yarış atı kaçtı.

Bir dönem Türkiye'nin en zengin iş adamıydı! Çiftliğindeki yarış atları kaçtı

OTOYOLDA DÖRT NALA KOŞTULAR

D-400 kara yolunun Adana yönünde dört nala koşan ve araçların arasından da geçen atlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bir dönem Türkiye'nin en zengin iş adamıydı! Çiftliğindeki yarış atları kaçtı

İZLERİNİ KAYBETTİRDİLER

Bazı atlar vatandaşlar tarafından yakalanırken, bazıları da başka bölgelere dağılarak izlerini kaybettirdi.

Bir dönem Türkiye'nin en zengin iş adamıydı! Çiftliğindeki yarış atları kaçtı

MİLYARDER LİSTESİNDEYDİ

Forbes dergisinin 2010 yılında açıkladığı 'dünyanın en zenginleri' sıralamasına 4 milyar dolarlık serveti ile giren Mehmet Emin Karamehmet, en zengin Türk iş insanı olmuştu.

Bir dönem Türkiye'nin en zengin iş adamıydı! Çiftliğindeki yarış atları kaçtı
Mehmet Emin Karamehmet
Bir dönem Türkiye\'nin en zengin iş insanıydı! Çiftliğindeki yarış atları kaçtı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bir dönem Türkiye'nin en zengin iş insanıydı! Çiftliğindeki yarış atları kaçtı - Son Dakika

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