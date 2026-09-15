Yaş sebze-meyvede fahiş fiyat soruşturmasında 33 firma yöneticisi yakalandı - Son Dakika
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Yaş sebze-meyvede fahiş fiyat soruşturmasında 33 firma yöneticisi yakalandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yaş sebze-meyve piyasasındaki fahiş fiyata yönelik soruşturmasında 41 büyük dağıtıcı firma yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. 22 ilde 109 adrese düzenlenen operasyonda bu yöneticilerden 33'ü yakalandı, 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

"Tarladan markete fiyat yolculuğu" soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen 41 büyük dağıtıcı firmanın yöneticisinden 33'ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen "yaş sebze-meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına" yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında, Rekabet Kurulu, Ticaret Bakanlığı ve İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Antalya büyükşehir belediyeleri hal müdürlüklerine yazılan müzekkereler neticesinde şüpheliler hakkındaki yaş sebze ve meyve ticaretindeki işlem hacimlerini içeren raporların soruşturma dosyasına eklendiği belirtildi.

Vergi Denetim Kurulunca müzekkereye istinaden yapılan çalışma kapsamında 1029 çiftçinin beyanına başvurulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çiftçilerin ürünlerini hangi bedelle ve ne şekilde tedarikçilere temin ettiklerine yönelik beyanları neticesinde ve tedarikçi durumundaki şüphelilerin ürün alış ve satış kapsamında yapılan defter ve belgelerin incelemesi neticesinde düzenlenen 14 Temmuz ve 3 Eylül tarihli raporlarda, yaş sebze ve meyve sektöründe faaliyet gösteren tedarikçi konumundaki mükelleflerin, çiftçilerden satın aldıkları yaş sebze ve meyve ürünlerini gerçek alış fiyatından fazla gösterecek şekilde sahte müstahsil makbuzu düzenleyerek, piyasadaki hakim konumlarını kullanarak ürün arzını olduğundan az göstererek, maliyetleri olduğundan yüksek göstererek veya tedarik zincirinin gereksiz uzatılması gibi yöntemlere yukarı yönlü fiyat manipülasyonu yapmak suretiyle fahiş fiyat uygulamasına sebebiyet verdikleri tespit edildi."

Yaş sebze ve meyve sektöründe fahiş fiyat uygulamasına sebebiyet verdiği tespit edilen tedarikçi konumundaki 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği aktarılan açıklamada, 22 ayrı ilde iş yeri ve ikamet adresi olmak üzere 109 adreste arama kararı verildiği belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 41 büyük dağıtıcı firmanın yöneticisinden 33'ünü yakaladı.

Ekiplerin, 8 firari şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaş sebze-meyvede fahiş fiyat soruşturmasında 33 firma yöneticisi yakalandı - Son Dakika

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