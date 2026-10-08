Yasin Aydın, Antalya'da elektronik izlemenin mağduru en etkin koruduğunu belirtti - Son Dakika
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Yasin Aydın, Antalya'da elektronik izlemenin mağduru en etkin koruduğunu belirtti

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Yasin Aydın, Antalya\'da elektronik izlemenin mağduru en etkin koruduğunu belirtti
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Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Yasin Aydın, Antalya'da elektronik izlemenin mağdura en yakın ve en etkin korumayı sağladığını söyledi. Yükümlü mağdura yaklaşırsa ihlal prosedürü devreye giriyor, mağdura anlık uyarı gönderiliyor; ısrar halinde kolluk devreye giriyor.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Yasin Aydın, elektronik izleme sayesinde mağdura en yakın ve en etkin korumayı sağladıklarını söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde "Değişen Dünyada Elektronik İzleme-Algı ve Gerçeklik" temasıyla Antalya'da Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen Avrupa Denetimli Serbestlik Konfederasyonu 14. Elektronik İzleme Konferansı'na katılan Aydın, denetimli serbestlikteki "etkin koruma aracı" elektronik kelepçe ve elektronik izleme işlemlerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Aydın, elektronik izlemenin tamamen yargı kararları kapsamında Ankara'dan yürütülen bir sistem olduğunu belirterek, mahkemelerin verdiği karar doğrultusunda mevzuatın belirlediği sınırlar bağlamında elektronik izleme işlemlerini yerine getirdiklerini ifade etti.

Türkiye'de elektronik izlemenin 13 yıl önce başladığını dile getiren Aydın, aşama aşama kaydedilen gelişmelerle bugüne geldiklerini belirtti.

"Elektronik izleme sayesinde mağdura en yakın ve en etkin korumayı sağlıyoruz." diyen Aydın, şüphelinin, yükümlünün mağdura yaklaştığı alanlarda ihlal prosedürünün işlemeye başladığını vurguladı.

İhlal prosedürünün devreye girmesiyle sistemin anlık olarak mağdura uyarı göndererek, bilgilendirme yaptığını anlatan Aydın, "Yükümlü eğer ısrar ederse de kolluk kuvvetleriyle irtibatlanır. Kolluk kuvvetlerinin bu şekilde yönlendirilmesiyle beraber mağdurun zarar görmemesi için çalışma yapılır. Bu da elektronik izleme sisteminin en sağlıklı ya da en etkin koruma olduğunu bize gösteriyor." dedi.

"Uluslararası işbirliklerini önemsiyoruz"

Elektronik izleme alanında uluslararası işbirliklerini önemsediklerini ve diğer ülkelerle konuyla ilgili tecrübelerini onlarla paylaştıklarını dile getiren Aydın, "Görmüş olduğumuz kadarıyla, elektronik izleme sistemi anlamında ileri bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Ülkemizde yaklaşık 30 ülkeyi misafir ettik, elektronik izleme sistemini anlattık." diye konuştu.

Daire Başkanı Aydın, teknolojiyi kullanma prensiplerine ilişkin ise şunları söyledi:

"İnsanın insana dokunmasının gerektiği, insanın insanı duyması ve dinlemesinin gerektiği alanlara zaten teknolojinin müdahale etme gibi bir imkanı yok. Burada teknolojiyi hem mağduru korumak için hem iyileştirme çalışmalarında rutin çalışmaları ya da rutin emek verilen işlemleri azaltmak için kullanıyoruz. Bu bize iyileştirme çalışmalarımızı daha aktif ve daha verimli kullanmamızı sağlıyor. Böylelikle personelimiz iyileştirme çalışmalarına daha fazla odaklanmış oluyor."

Kaynak: AA
Yasin AydınTeknolojiGüvenlikAntalyaGüncelSon Dakika

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