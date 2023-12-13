 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yaşlı kadını darbedip öldürdüler - Son Dakika
Üye Girişi

Yaşlı kadını darbedip öldürdüler

İstanbul Beyoğlu'nda yalnız yaşayan bir kadını darbedip parasını aldıktan sonra boğarak öldüren 3 sanığa hapis cezası verildi. Sanık Mehmet Solmaz ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı, diğer iki sanığa ise 30'ar yıl hapis cezası verildi.

13.12.2023 - 11:23,  Güncelleme: 11:49
Abone Ol

BEYOĞLU'nda yalnız yaşayan kadını darbedip parasını aldıktan sonra domuz bağı yöntemiyle boğarak öldürdükleri iddiasıyla yargılanan ikisi yaşı küçük 3 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Mehmet Solmaz'ı ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yaşı küçük olan K.K. ve E.K'ye ise 30'ar yıl hapis cezası verildi.

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Solmaz ile yaşı küçük K.K. ve E.K. cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz da duruşma salonunda hazır bulundu. Son sözü sorulan K. K. ve E. K. beraatlerini ve tahliyelerini talep etti. Sanık Mehmet Solmaz ise "Pişmanım beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

KARAR ÇIKTI

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Solmaz'a "Kadına karşı bir suç işlemek ve işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" ve "Yağma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme olay tarihinde 18 yaşından küçük olan E. K. ve K. K.?yi ise "Kadına karşı bir suç işlemek ve işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" suçundan 22'şer yıl ve "Yağma" suçundan 8'er yıl olmak üzere toplam 30'ar yıl hapis cezasına çarptırdı.

İDDİANAME

İddianamede Aysel Bozkurt'un 4 Haziran 2022'de ikametinde ölmüş olabileceği yönünde polise haber verildiği anlatılıyordu. Bozkurt'un 2007 yılında öldürme suçundan mahkum olduğu, 21 Temmuz 2020 tarihinde pandemi nedeniyle cezaevinden denetimli serbestliğe nakledildiği kaydediliyordu.

Polis, Aysel Bozkurt'un mahkum olduğu olaydaki şikayetçilerin öldürme olayıyla herhangi bir bağlantılarının olduğuna dair bir delile rastlamadı. Ölü muayene tutanağına göre maktulün yerde yüzüstü vaziyette, ellerinin sırtından, ayaklarının ve boynunun bağlı olduğunun belirlendiği anlatılan iddianamede, şüphe üzerine durdurulan Mehmet Solmaz'ın üzerinde iki telefon ele geçirildiği, yapılan incelemede bu telefonlardan birini maktulün kullanmış olduğu belirlendi. Bunun üzerine gözaltına alınarak ifadesi alınan Mehmet Solmaz, 1 hafta önce maktulün evine birlikte olmak için gittiğini, 2 bin lira verdikleri halde iki erkek tarafından darbedildiklerini, olay günü olan 4 Haziran saat 01.30 sıralarında maktulün evine gidip, maktulü darbederek iple boğduklarını, maktulün cep telefonunu ve 500 lira parasını alıp kaçtıklarını söyledi.

İddianamede, sanıklar Mehmet Solmaz ile yanındaki yaşı küçük E.K. ve K.K'nin maktulün evine girdikleri, fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek maktulü darbedip parasını aldıkları, Mehmet Solmaz'ın yanında götürdüğü iple maktulü bağladıkları, ağzını bezle kapattıkları, maktulden aldıkları bin 500 lirayı aralarında bölüştükleri anlatıldı. Sanıkların "Kadına karşı suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme", "Silahla birden fazla kişi tarafından konutta gece vakti yağma" suçlarını işledikleri gerekçesiyle ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 10'ar yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi.

Yaşlı kadını darbedip öldürdüler
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Mehmet Solmaz, İstanbul, Beyoğlu, Mahkeme, Ceza, İstanbul, Cinayet, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaşlı kadını darbedip öldürdüler - Son Dakika


12:04
Rakibe giden para dudak uçuklatıyor! Turu Kopenhag'a kaybeden Galatasaray, servet kaçırdı Rakibe giden para dudak uçuklatıyor! Turu Kopenhag'a kaybeden Galatasaray, servet kaçırdı
11:35
Emmy ödüllü oyuncu Andre Braugher yaşamını yitirdi Emmy ödüllü oyuncu Andre Braugher yaşamını yitirdi
11:31
AYM, Can Atalay'ın 2. kez yaptığı hak ihlaline ilişkin bireysel başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti AYM, Can Atalay'ın 2. kez yaptığı hak ihlaline ilişkin bireysel başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti
11:22
TBMM'de fenalaşan Bitmez'in hayati tehlikesi devam ediyor, solunum ancak akciğer ve kalp cihazıyla sağlanıyor TBMM'de fenalaşan Bitmez'in hayati tehlikesi devam ediyor, solunum ancak akciğer ve kalp cihazıyla sağlanıyor
11:12
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem: 'Bütçede ayrılan para kimseyi mutlu etmiyor' Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem: 'Bütçede ayrılan para kimseyi mutlu etmiyor'
11:10
İşte Naldo'nun oğlunu ve kayınpederini öldüren sürücüye istenen ceza İşte Naldo'nun oğlunu ve kayınpederini öldüren sürücüye istenen ceza
10:54
Taraftarı heyecan bastı! Okan Buruk'un yeni hedefini duyanlar 'Neden olmasın?' diyor Taraftarı heyecan bastı! Okan Buruk'un yeni hedefini duyanlar "Neden olmasın?" diyor
10:45
Çanakkale'de Gelibolu-Lapseki hattındaki arabalı vapur seferleri sis nedeniyle durduruldu Çanakkale'de Gelibolu-Lapseki hattındaki arabalı vapur seferleri sis nedeniyle durduruldu

Son Dakika
11:35 Emmy ödüllü oyuncu Andre Braugher yaşamını yitirdi
11:31 AYM, Can Atalay'ın 2. kez yaptığı hak ihlaline ilişkin bireysel başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti
11:22 TBMM'de fenalaşan Bitmez'in hayati tehlikesi devam ediyor, solunum ancak akciğer ve kalp cihazıyla sağlanıyor
11:10 İşte Naldo'nun oğlunu ve kayınpederini öldüren sürücüye istenen ceza
10:54 Taraftarı heyecan bastı! Okan Buruk'un yeni hedefini duyanlar "Neden olmasın?" diyor
10:31 Tofaş çalışanları ayaklandı: Tarkan konseri düzenleyeceğinize, maaşlarımıza zam yapın
10:45 Çanakkale'de Gelibolu-Lapseki hattındaki arabalı vapur seferleri sis nedeniyle durduruldu
10:32 Bir hastanın vücudunda sargı bezi unutan doktordan ikinci vukuat! Tüplerini bağladığı kadın hamile kaldı
10:29 Yükselişini sürdüren dolar 29,05'ten işlem görüyor
10:22 Kraliçe Elizabeth'in ölümünü bilmişti! İşte Nostradamus'un 2024 yılı için 4 kehaneti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 12:12:53. #1.12#
SON DAKİKA: Yaşlı kadını darbedip öldürdüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement