Yaşlılar Günü'nde Mesleklerine Döndüler - Son Dakika
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Yaşlılar Günü'nde Mesleklerine Döndüler

Yaşlılar Günü\'nde Mesleklerine Döndüler

Huzurevi sakinleri, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde özlemlerini duydukları mesleklerine döndü.

01.10.2024 12:51
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Edirne'de huzurevi sakinleri, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla hazırlanan proje kapsamında, emekli oldukları ve özlemini duydukları mesleklerine birkaç saatliğine dönme fırsatı buldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu, huzurevi sakinlerinin özlemini duydukları mesleklerine kısa süreliğine de olsa dönmelerini sağlayacak bir projeyi uygulamaya karar verdi.

Tohumcu, bu kapsamda emekli olduğu ve özlemini çektiği mesleği yıllar sonra birkaç saatliğine yaşamak isteyen emeklileri tespit etti.

Proje ile emekli öğretmen yıllar sonra sınıfta öğrencilerle buluştu, emekli polis devriye görevi icra etti, ustabaşı inşaatta yapıları kontrol etti, ayakkabı tamircisi de tezgah başına geçti.

Meslektaşlarıyla sohbet eden yaşlılar, geçmişi yad ederken duygusal anlar yaşadı.

"Farkındalık oluşturmak istedik"

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak hizmete ihtiyaç duyan tüm vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Huzurevinde kalan yaşlıların da neyi sevdiğini ve neye özlem duyduğunu değerlendirdiklerini belirten Tohumcu, "Bu çerçevede Dünya Yaşlılar Günü'nde farkındalık oluşturmak istedik. Büyüklerimizle konuştuğumuzda geçmişe olan özlemlerini gördük. Bu özlem vesilesiyle meslek erbapları yapmış olduğu işlerle ilgili birer gün bu işlerde zaman geçirsinler istedik." dedi.

Huzurevinde kalan emekli polisi meslektaşlarıyla, emekli öğretmeni öğrencilerle, emekli ayakkabı ustası ve ustabaşını da mesleklerini bugün devam ettirenlerle buluşturduklarını dile getiren Tohumcu, yaşlıların mutluluğunun kendilerini de çok mutlu ettiğini bildirdi.

Meslektaşlarıyla devriye görevini yaptı

Uzunköprü Çağlanur Uçar Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan emekli polis Enver Ertürk (69) polis kıyafeti giydi, eline telsiz aldı. Ertürk, ekip arabasıyla devriye görevi yaptı.

Ertürk, çok sevdiği mesleğini yıllarca sürdürdüğünü anlattı.

Polisliğin vatana ve millete hizmeti olan şerefli bir meslek olduğunu belirten Ertürk, "Emekli oldum ancak kendimi sivil gibi hissetmiyorum. Bu yaşıma rağmen halen mesleğimi yapıyor gibi hissediyorum. Meslektaşlarım sayesinde Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesleğimi bugün tekrar yaptım, çok mutluyum." diye konuştu.

Minik öğrenciler emekli öğretmene uzun süre sarıldı

Edirne Huzurevi sakinlerinden emekli öğretmen Sedat Seyyar (83) ise öğrencilerle buluştu.

Trakya Birlik İlkokulu'nda eğitim gören 4'üncü sınıf öğrencilerine anılarını anlatan Sedat öğretmen, kara tahtanın başındaki günleri hatırlayınca duygulandı.

Öğrenciler, günün anısına çiçek verdiği Sedat öğretmene uzun süre sarıldı.

Dünyanın en güzel mesleğinin öğretmenlik olduğunu dile getiren Seyyar, 36 yıllık meslek yaşamında vatana millete faydalı olan çok sayıda öğrenci yetiştirdiğini anlattı.

Seyyar, öğrencilerle tekrar buluştuğu için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Edirne Huzurevinde kalan inşaat ve ayakkabı ustası da çalışma alanına gelerek anılarını yad etti.

İnşaat ustası Zekeriya Üçüncü (74), meslektaşlarıyla buluşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Hayatı boyunca çalıştığını ve çok sayıda usta yetiştirdiğini anlatan Üçüncü, Edirne'deki çok sayıda binada emeğinin olduğunu söyledi.

Ayakkabı ustası Fevzi Tanıyan (70) da Edirne'deki Tahtakale Caddesi'ndeki tamirhanede yarım asrı aşkın çalıştığını anlattı.

Huzurevinde zaman zaman o günleri hatırladığını ve arkadaşlıklarını özlediğini dile getiren Tanıyan, kendisine çalıştığı günleri tekrar yaşatan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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