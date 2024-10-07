Yaşlıların Yaşam Kalitesi Arttırılıyor

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Ümraniye Belediyesi, sosyal, fiziksel veya zihinsel destek ihtiyacı duyan yaşlı bireyler ile gönüllü gençleri etkinlikte bir araya getirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve toplumsal katılımlarını desteklemek amacıyla gerçekleştirilen "Aktif Yaş-Al Projesi" çerçevesinde, Yaşlı Hizmet Birimi tarafından etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, ilçede bağımsız yaşamını sürdüren ancak sosyal, fiziksel veya zihinsel destek ihtiyacı duyan yaşlı bireyler ile gönüllü gençlerin katıldığı atölye çalışmaları yapıldı.

Atölye çalışmalarıyla, yaşlı bireylerin gençlerin yardımıyla zihinsel ve fiziksel sağlıklarını desteklemenin yanı sıra, yeni beceriler kazanmalarına ve özgüvenlerini artırmalarına katkı sağlandı.

Proje kapsamında sürdürülen bu çalışmalar ile yaşlı bireylerin topluma daha güçlü bir şekilde katılımı hedefleniyor.

"Aktif Yaş-Al Projesi" topluluk destek ağları ve gönüllü programları sayesinde gençlerle yaşlılar arasında köprü kurarken, yaşlı bireylerin sosyal bağlarını da güçlendiriyor.