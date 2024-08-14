Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika
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Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası Tamamlandı

Yaz Kur\'an Kursları Futbol Turnuvası Tamamlandı

Yozgat'ın Sorgun Müftülüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası tamamlandı. Turnuvada dereceye giren takımların ödülleri törende takdim edildi.

14.08.2024 16:47
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Yozgat'ın Sorgun Müftülüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen, Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası tamamlandı.

Turnuvada dereceye giren takımların ödülleri, Beğendik Necmettin Erbakan Parkı'nda düzenlenen törende takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor Müdürü Tuncer, turnuvaya katılan takımları tebrik etti.

Turnuvaya ilçe merkezinden 20 takım katıldığını ifade eden Tuncer, "Sorgun Müftülüğü ile yapmış olduğumuz protokol sonucu İlçe Stadyumu'nda Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası düzenledik. Müsabakalar çok heyecanlı geçti. Turnuvaya katılan bütün takımlarımız kıyasıya mücadele etti. Birinci, ikinci ve üçüncü takımlarımıza kupalarını verdik. İnşallah bu tür organizasyonlarımız önümüzdeki yılda da devam edecek." diye konuştu.

Sorgun Müftüsü İsa Yaykın da tüm takımları kutladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika

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