Yazıcıoğlu, Ulaşım Personeliyle Buluştu

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Yazıcıoğlu, Tokat Belediyesi Teknik Hizmetler Şantiyesinde düzenlenen programda, sahada görev yapan personelin talep ve önerilerini dinledi.

Yazıcıoğlu, belediye hizmetlerinin sahadaki en önemli gücünün çalışanlar olduğunu vurgulayarak, istişare kültürüne büyük önem verdiklerini belirtti.

Yazıcıoğlu, "Sahada emek veren tüm ekip arkadaşlarımızın gayreti, şehrimizin geleceğine atılan en sağlam adımdır. Üretken belediyecilik anlayışımızla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Hep birlikte Tokat'ımız için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa, Belediye Başkan Yardımcıları Haydar Alpat, İbrahim Hayri Korkmaz, Recep Bozdemir de katıldı.