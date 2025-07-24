Yeğenini Öldüren Sanık İçin Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası İstendi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yeğenini av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Acısu Mahallesi'nde 2 Mayıs'ta, Kenan A'nın yeğeni Muhammet A'yı öldürdüğü silahlı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ikili arasında husumet bulunduğu belirtilerek, sanığın maktulü öldürme maksadıyla evinin yakınına giderek aracında beklediği belirtildi.

Maktulün evinden çıkması üzerine aralarında sözlü tartışma başladığı aktarılan iddianamede, daha sonra Kenan A'nın kullandığı araçla maktulün kaçmak için bindiği aracın çarpıştığı anlatıldı.

İddianamede, sanığın 2'si yakın mesafeden olmak üzere 3 el ateş ederek Muhammet A'yı öldürdüğü belirtildi. Tutuklu sanığın ifadesinde, öldürme kastıyla hareket etmediğini savunduğu aktarıldı.

İddianamede, sanık Kenan A'nın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.