Yemen'de ABD ve İngiltere'ye ait 19 hava saldırısı düzenlendi

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Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin bu hafta ülkeye 19 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husi lider Abdulmelik el-Husi, gruba ait El-Mesire kanalında konuşma yaptı.

ABD ile İngiltere'nin bu hafta ülkeye 19 hava saldırısı düzenlediğini ifade eden Husi, ABD'nin, bazı Arap ülkelerini Yemen'e saldırı düzenlemek amacıyla hava sahasını açmak için ikna etmeye çalıştığını savundu.

ABD ile İngiltere'den konuyla ilgili karşı bir açıklama yapılmadı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 2 Temmuz'da Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgede İran destekli bir Husi radar sahasını yok ettiklerini duyurmuştu.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.