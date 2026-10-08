Yemen'de Husiler, Hudeyde Havalimanı'na Suudi hava saldırısı düzenlendiğini öne sürdü - Son Dakika
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Yemen'de Husiler, Hudeyde Havalimanı'na Suudi hava saldırısı düzenlendiğini öne sürdü

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Husilerin El-Mesire televizyonu, Suudi savaş uçaklarının Hudeyde Havalimanı ile Husilerin kontrolündeki bazı bölgeleri vurduğunu öne sürdü. Haberde başkent Sana'nın Beni Matar bölgesindeki iletişim ağına 2, İbb'in Yerim bölgesine ise 7 hava saldırısı yapıldığı iddia edildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan savaş uçaklarının Hudeyde Halimanı'nı ve kontrollerindeki bazı bölgeleri hedef aldığını iddia etti.

Husilere ait El-Mesire televizyonunun haberinde, Suudi Arabistan'ın başkent Sana başta olmak üzere Husilerin kontrolündeki birkaç kentte hava saldırıları düzenlediği öne sürüldü.

Ülkenin batısında Kızıldeniz kıyısında yer alan Hudeyde Havalimanı'nın savaş uçaklarıyla hedef alındığı iddia edilen haberde, başkent Sana'nın Beni Matar bölgesinde yer alan iletişim ağının da 2 hava saldırısına maruz kaldığı ifade edildi.

Yemen yerel medyası da Hudeyde Havalimanı çevresinde patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

Husilerin kontrolündeki İbb kentinin Yerim bölgesinde 7 hava saldırısının gerçekleştiğine işaret edilen haberde, Yerim'deki saldırılarda iletişim ağının vurulduğuna dikkat çekildi.

İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), dün ülkenin güneyindeki Abha kentinde bulunan Abha Uluslararası Havalimanı ile başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen Husi saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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