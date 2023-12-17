 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yemen'de Husiler uluslararası taraflarla görüşmeler yürütüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yemen'de Husiler uluslararası taraflarla görüşmeler yürütüyor

Yemen'de İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de yükselen tansiyonu düşürmek için uluslararası taraflarla görüşmeler yürüttüklerini açıkladı. Husiler, İsrail bandıralı gemilere ve İsrail limanlarına yönelik saldırılarının devam edeceğini belirtti.

Yemen\'de Husiler uluslararası taraflarla görüşmeler yürütüyor
17.12.2023 - 00:57,
Abone Ol

Yemen'de İran destekli Husiler, uluslararası tarafların, Kızıldeniz'de yükselen tansiyonu düşürmek için kendileriyle görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.

Husilerin Kızıldeniz'de İsrail bandıralı gemilere ya da İsrail limanlarına giden gemilere yönelik saldırılarının ardından uluslararası taraflar harekete geçti.

Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam X hesabından yaptığı açıklamada, Umman'ın öncülüğünde uluslararası taraflarla görüştüklerini ve bu görüşmelerde Gazze'ye yönelik saldırılar ve abluka devam ederken elleri bağlı duramayacaklarını ve düzenledikleri "operasyonların" Filistin halkına destek olma amacı taşıdığını anlattıklarını belirtti.

Abdusselam, "Görüşmelerde ifade ettik ki; Yemen'in Gazze konusundaki pozisyonu pazarlık konusu olamaz. Düşmana ait ya da onun limanlarına giden gemiler, savaş sona erinceye, abluka kaldırılıncaya ve yardımlar kesintisiz olarak Gazze'ye girinceye kadar hedef olmaya devam edecekler." ifadesini kullandı.

Muhammed Abdusselam, ancak Gazze ve Filistin'de insani durumun düzeltilmesine dönük gerçek adımların, Kızıldeniz'de yükselen tansiyonun düşürülmesine katkı sağlayabileceğini kaydetti.

Husiler Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alıyor

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X platformundan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Husiler daha sonra İsrail limanlarına giden tüm gemilerin Kızıldeniz'den geçmesine engel olacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İsrail, Yemen, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Husiler uluslararası taraflarla görüşmeler yürütüyor - Son Dakika


00:12
Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı
23:55
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55
23:33
Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi itirafı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi itirafı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam
23:05
TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog
23:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın
21:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz
20:47
Hamas'tan İsrail'e ''Zaman tükeniyor'' mesajı Hamas'tan İsrail'e ''Zaman tükeniyor'' mesajı
20:46
Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı

Son Dakika
00:12 Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı
23:55 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55
23:33 Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi itirafı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam
23:05 TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog
23:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın
21:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz
20:46 Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
20:47 Hamas'tan İsrail'e ''Zaman tükeniyor'' mesajı
20:21 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz
20:16 El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 02:21:18. #1.12#
SON DAKİKA: Yemen'de Husiler uluslararası taraflarla görüşmeler yürütüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement