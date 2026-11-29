Yemen İnsan Hakları Bakanı Meşdel Muhammed, 21-27 Kasım'da Husilerin saldırılarında 12'si çocuk 39 sivilin hayatını kaybettiğini, 73'ünün yaralandığını duyurdu.

Yemen İnsan Hakları Bakanı Muhammed yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin 21-27 Kasım'da ülkenin güneyindeki Taiz, Lahic ve Aden vilayetlerinde gerçekleştirdiği saldırıların yol açtığı kayıplara ilişkin bilgi verdi.

Husilerin üç vilayette düzenlediği 32 saldırı sonucu 39 sivilin hayatını kaybettiğini, 73 sivilin yaralandığını aktaran Muhammed, hayatını kaybedenlerden 12'sinin, yaralananlardan da 15'inin çocuk olduğunu belirtti.

Muhammed, can kaybı ve yaralanmalarla sonuçlanan saldırıların füze, topçu ve insansız hava aracıyla (İHA) düzenlendiğini, ayrıca bölgede döşenen mayınların da sivil ölümlerine yol açtığını aktardı.

Taiz, Lahic ve Aden'de evlerin, köylerin, yerinden edilenlerin bulunduğu bölgelerin ve ana yolların hedef alındığını kaydeden Muhammed, bölgede devam eden abluka ve kötüleşen insani koşullar altında saldırıların sivillerin güvenliği, yolcuların ulaşımı ve özellikle Taiz'e temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılması üzerindeki olumsuz etkileri konusunda uyarıda bulundu.

Muhammed, uluslararası topluma Husilerin ihlallerinin durdurulması, sivillerin korunması ve yardımların ulaştırılmasının sağlanması için baskı yapma çağrısında bulundu.

Taiz'de Husilere ait mevziler hedef alındı

Yemen ordusuna bağlı Taiz Askeri Komutanlığından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Taiz'in güneyindeki Misrah ilçesinin Akrud cephesinde Husilerin konuşlandığı mevzileri hedef aldığı belirtildi.

Taiz vilayetinin güney girişine yakın stratejik konumdaki Akrud cephesinin kontrol altına alınması, Yemen'in en önemli dağlarından biri olan ve Taiz kentinin büyük bölümüne hakim Sabr Dağı'na doğru ilerleme imkanı sağlıyor.

Akrud'un kontrolü ayrıca sahadaki dengeleri etkileme ve Taiz'in güney ve doğu kesimlerinin güvenliğini sağlama açısından orduya avantaj sunuyor.

Cevf'te Husilere ait silah depoları vuruldu

Yemen ordusundan yapılan açıklamada, hükümet güçlerine bağlı 3. Acil Müdahale Tümeninin topçu birliklerinin ülkenin kuzeyindeki Cevf vilayetinin doğu cephelerinde Husilere ait silah depolarını ve toplanma alanlarını hedef aldığı kaydedildi.

Ordunun basın merkezi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan saldırıya ait görüntüleri paylaştı.

Husiler, Cevf'in merkezi Hazm kenti ile bazı bölgeleri, hükümet güçleri ise vilayetteki diğer bölgeleri kontrol ediyor.

Husiler, Suudi Arabistan'ın hava saldırıları düzenlediğini öne sürdü

Husilere bağlı SABA haber ajansının haberinde, Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının başkent Sana'nın Hatariş Mahallesi'nde evleri hedef alması sonucu 5'i çocuk 7 kişinin yaralandığı iddia edildi.

Suudi Arabistan'ın Taiz vilayetinde Babulmendeb Boğazı kıyısındaki Muha ilçesine 2 hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü.

Ayrıca, Suudi Arabistan'ın Yemen'in kuzeyindeki Saada vilayetinin Zahir ve Merran bölgelerinde sınır köylerini füzelerle hedef aldığı iddia edildi.

Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının Saada'nın Merran bölgesindeki Beni Saad'da hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

İran destekli Husiler hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.