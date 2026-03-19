Yemen'de Suikast Girişimine Soruşturma
Yemen'de Suikast Girişimine Soruşturma

19.03.2026 14:19
Yemen İçişleri Bakanı, Adil er-Ruhani'ye yönelik suikast girişimi için acil soruşturma talimatı verdi.

Yemen İçişleri Bakanı İbrahim Haydan'ın, Yemen'in merkezindeki Marib ilinde ülkenin en büyük İslami eğilimli partisi olan Islah Partisi yöneticilerinden Adil er-Ruhani'ye yönelik suikast girişimine ilişkin acil bir soruşturma komisyonu kurulması talimatını verdiği bildirildi.

Yemen İçişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Haydan, Marib Polis Genel Müdürü Yahya Humeyd ile telefonda görüşerek, Yemen Islah Partisi teknik bölüm başkanı Adil er-Ruhani'ye yönelik suikast girişimine dair ayrıntılı bilgi aldı.

Bakan Haydan, suçun koşullarını ortaya çıkarmak, failleri bulmak, tutuklamak ve adalete teslim etmek için acil bir soruşturma komitesi kurulması talimatını verdi ve olaya karışan tüm suç unsurlarının peşine düşüleceğini vurguladı.

Haydan, güvenlik güçlerinin, ulusal görevlerini yerine getirmekten çekinmeyeceklerini ve güvenliği ve istikrarı artırmak ve vatandaşların güvenliğini tehdit etmeye cüret eden herkesi takip etmek için çabalarını sürdüreceklerini belirtti.

Marib Polis Genel Müdürü Humeyd de bu "iğrenç" suçun, güvenlik güçlerini görevlerini yapmaktan caydırmayacağını, aksine failleri takip etme ve ilde güvenlik ve istikrarı güçlendirme kararlılıklarını artıracağını söyledi.

Islah Partisi, dün yaptığı açıklamada, Ruhani'ye yönelik bir saldırıda üç korumasının hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Açıklamada, herhangi bir taraf suçlanmamıştı, ancak olaydan tamamen Marib ilindeki güvenlik yetkilileri sorumlu tutularak, faillerin derhal tutuklanıp yargılanması ve suçun koşullarını ve arkasındakileri ortaya çıkarmak için şeffaf ve ciddi bir soruşturma yapılması talep edilmişti.

Partinin açıklamasında Ruhani'nin sağlık durumu hakkında net bir bilgi verilmezken, partinin medya departmanı başkanı Ali el-Ceradi Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Ruhani'ye birkaç kurşunun isabet ettiğini belirtti, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Kaynak: AA

Advertisement
