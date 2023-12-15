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Yemen'deki Husiler İsrail'e giden gemilere saldırdı - Son Dakika
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Yemen'deki Husiler İsrail'e giden gemilere saldırdı

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e giden iki konteyner gemisini hedef aldıklarını duyurdu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, gemilere yapılan saldırıya ilişkin bilgi verdi ve saldırıyı Gazze'deki Filistin halkı için bir zafer olarak nitelendirdi.

Yemen\'deki Husiler İsrail\'e giden gemilere saldırdı
15.12.2023 - 21:11,
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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e giden iki konteyner gemisini hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'den İsrail'e giden gemilere yönelik saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Husilere bağlı deniz kuvvetlerinin, bölgeden geçen iki gemiye "dur" ihtarında bulunduğunu ancak bunun dikkate alınmadığını aktaran Seri, "İsrail tarafına giden gemiler, iki deniz füzesiyle hedef alındı." dedi.

Açıklamasında gemilerin hangi ülke bandıralı olduğunu ve durumlarına ilişkin detay vermeyen Seri, düzenlenen saldırıyı " Gazze'de katliama, yıkıma ve ablukaya maruz kalan Filistin halkı için bir zafer" şeklinde nitelendirdi.

Husiler Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alıyor

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenleyen Husiler, dün de İsrail'e giden bir yük gemisine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı yapıldığını açıklamıştı.

İsrail yönetimi ise İsrail bağlantılı gemilerin Kızıldeniz'de Husiler tarafından hedef alınması üzerine limanlarına talimat vererek çalışma programlarını internetten gizlemelerini istemişti.

Kaynak: AA
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İsrail, Yemen, Gazze, İran, Son Dakika

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