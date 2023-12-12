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Yemen'deki Husiler İsrail'e karşı hazırlıklarını artırıyor - Son Dakika
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Yemen'deki Husiler İsrail'e karşı hazırlıklarını artırıyor

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in güç kullanımına ilişkin açıklamasının ardından muhtemel bir çatışmaya karşı hazırlıklarını artırdıklarını bildirdi. Husilerin Askeri Sözcüsü, Norveç'e ait bir geminin deniz füzesiyle vurulduğunu duyurdu.

Yemen\'deki Husiler İsrail\'e karşı hazırlıklarını artırıyor
12.12.2023 - 21:33,
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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in güç kullanımına ilişkin açıklamasının ardından muhtemel bir çatışmaya karşı hazırlıkların artırıldığını bildirdi.

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşşat, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Meşşat, "Filistin ve Kudüs'ü savunarak, Gazze'yi destekleyerek aslında Yemen'i, ümmeti ve tüm insanlığı savunduklarını" iddia etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Sözcüsü Ofir Gendelman'ın, "Yemen'deki Husilerin tehditlerine güç kullanarak karşılık verecekleri" yönündeki açıklamasına işaret eden Meşşat, şunları kaydetti:

"Yaklaşan tehlikeler, büyük meydan okumalar ve İsrail'in düşmanlığının tehlikeli tırmanışı karşısında, tüm olasılıkları göz önünde bulundurarak, çatışmalara karşı hazırlık seviyesini yükseltmek ve düşmanı vurmak için en yüksek gayreti göstermemiz gerekiyor."

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, son iki günde, çok sayıda geminin Kızıldeniz'den geçişinin engellendiğini belirterek, tüm çağrı ve uyarılara kayıtsız kalan, petrol taşıyan ve İsrail'e giden bir Norveç gemisinin deniz füzesiyle vurulduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yemen'deki Husiler İsrail'e karşı hazırlıklarını artırıyor - Son Dakika
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