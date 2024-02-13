Yemen Ensarullah Hareketi lideri El-Husi'nin dev posteri Mardin'de asıldı - Son Dakika
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Yemen Ensarullah Hareketi lideri El-Husi'nin dev posteri Mardin'de asıldı

Yemen Ensarullah Hareketi lideri El-Husi\'nin dev posteri Mardin\'de asıldı

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki olarak Filistin'e destek amacıyla Kızıldeniz'de İsrail'e giden gemileri hedef alan Yemen Ensarullah Hareketi lideri Abdülmelik El-Husi'nin dev posteri, Mardin'deki bir binaya asıldı.

13.02.2024 19:31
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MARDİN'de, İsrail'in Filistin'e yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından Filistin'e destek amacıyla Kızıldeniz'de İsrail'e giden gemileri hedef alan Yemen Ensarullah Hareketi (Husiler) lideri Abdülmelik El-Husi'nin dev posteri asıldı.

İsrail'in Filistin'e yönelik 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırıların ardından Filistin'e destek amacıyla Kızıldeniz'de İsrail'e giden gemileri hedef alan Yemen'deki İran destekli Ensarullah Hareketi (Husiler) lideri Abdulmelik El-Husi'nin posteri, Yeni Yol Caddesi'ndeki 3 katlı bir binaya asıldı. 'Hepimiz Yemeniz' başlıklı posterin alt kısmında, 'Kudüs Gönüllüleri' ifadesi yer aldı.

Kaynak: DHA

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