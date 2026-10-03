Yemen ordusu son 24 saatte 257 saldırıda en az 700 Husi'yi öldürdü veya yaraladı - Son Dakika
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Yemen ordusu son 24 saatte 257 saldırıda en az 700 Husi'yi öldürdü veya yaraladı

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Yemen ordusu son 24 saatte Husilere 257 saldırı düzenlediğini, en az 700 kişinin öldüğü/yaralandığını, 170 aracın imha edildiği veya kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu. Husilerin sözcüsü ise Suudi Arabistan'ın son 24 saatte 60 hava ve füze saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

Yemen ordusu, son 24 saatte İran destekli Husilere ait mevzilere ve askeri kapasitelerine yönelik 257 saldırı düzenlediğini duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, saldırıların savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA), topçu birlikleri, füzeler ve çok namlulu roketatarlarla gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırıların Sana, Midi, Bakım ile Cevf, Marib, Beyda ve Lahic'in yanı sıra Taiz'de yoğunlaştığı aktarıldı.

Husilere ait komuta ve kontrol merkezleri, toplanma ve takviye noktaları, yedek birlikler, silah ve mühimmat depoları ile askeri ikmal hatları ve araçlarının hedef alındığı ifade edildi.

Gerçekleştirilen 257 saldırıda Husilerden en az 700 kişinin öldürüldüğü veya yaralandığı belirtilen açıklamada, 170 askeri araç ve muharebe aracının imha edildiği veya kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, saldırıların Husilerin askeri kapasitesini doğrudan etkilediği ve sivillere yönelik saldırılarını sürdürme imkanlarını sınırladığı vurgulandı.

Yemen ordusunun, ülkenin egemenliğini korumak ve devlet kurumlarının kontrolünü yeniden sağlamak amacıyla askeri operasyonlarını sürdüreceği ifade edildi.

" Suudi Arabistan'dan 60 saldırı"

Öte yandan Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının son 24 saatte Sana, Sada, Taiz, Hacce ve Marib vilayetlerindeki sivil yerleşimlere 60 hava ve füze saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

Saldırıların Hamis Muşayt ve Taif'teki üslerden kalkan F-15 ve Typhoon tipi savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiğini aktaran Seri, füze saldırılarının ise Necran'dan yapıldığını iddia etti.

Seri, Suudi Arabistan'ın gerginliğin artmasından bu yana düzenlediği saldırıların toplamının 1410 hava ve füze saldırısına ulaştığını belirtti.

Husilerin bugün düzenlendiğini öne sürdüğü hava saldırılarına ilişkin Suudi Arabistan'dan henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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