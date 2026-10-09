Yemen ordusu, Yemen Şafağı operasyonunda 22 kişinin öldüğünü bildirdi - Son Dakika
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Yemen ordusu, Yemen Şafağı operasyonunda 22 kişinin öldüğünü bildirdi

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Yemen ordusu, Marib'de Husilere karşı süren Yemen Şafağı operasyonunda Halk Direniş Güçleri mensupları ve askerlerden oluşan 22 kişinin öldüğünü bildirdi. Açıklamaya göre güney cephelerde bazı mevziler ele geçirildi; kuzey ve kuzeybatıda Husi hedefleri vuruluyor.

Yemen ordusu, Marib ilinde İran destekli Husilere karşı yürütülen askeri operasyonların devam ettiğini, çatışmalarda Halk Direniş Güçleri mensupları ve askerlerden oluşan 22 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Medya Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Husilerle Marib ilindeki cephe hatları boyunca çatışmaların sürdüğü ve operasyonların "Yemen Şafağı" adı altında yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Yemen ordusunun Halk Direniş Güçleri'nin desteğiyle güney cephelerinde Husilerin konuşlandığı çeşitli noktalara saldırılar düzenlediği, tahkimatların aşılması ve yerleştirilen mayınların etkisiz hale getirilmesinin ardından bazı mevzilerin ele geçirildiği kaydedildi.

Marib'in kuzey ve kuzeybatı cephelerinde de operasyonların sürdüğü belirtilen açıklamada, Husilere ait mevzilerin ve askeri kapasitenin hedef alındığı, örgütün hareketliliği ve takviyelerinin keşif faaliyetleriyle takip edildiği aktarıldı.

Açıklamada, savaş uçakları ve insansız hava araçlarının yanı sıra topçu birlikleri ve çok namlulu roketatarlarla Husilere ait mevzilerin, askeri yığınakların, komuta merkezlerinin, depoların ve silah noktalarının hedef alındığı ifade edildi.

Çatışmalarda çok sayıda Husi mensubunun öldüğü ve yaralandığı kaydedilen açıklamada, Yemen ordusu ve Halk Direniş Güçleri saflarından 22 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaynak: AA
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