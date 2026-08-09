Yeni Dışişleri Atamaları Resmi Gazete'de Yayınlandı
Yeni atamalarla İzlanda ve Ukrayna büyükelçileri ile BM temsilcileri belirlendi.
Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki pozisyonlara yapılan yeni atamalar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, İzlanda Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Ukrayna nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen atandı.
Ukrayna nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Hollanda Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Hollanda Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Burak Akçapar ve Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Ayşe Sözen Usluer görevlendirildi.
Son Dakika › Güncel › Yeni Dışişleri Atamaları Resmi Gazete'de Yayınlandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?