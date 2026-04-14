Yeni Eğitim Projeleri Değerlendirildi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde düzenlenen toplantıda projeler değerlendirildi.
Üniversitenin Esenboğa Yerleşkesi'nde yükseköğretime yönelik yeni projeler ve üniversite-kamu iş birliği konularının değerlendirildiği toplantı yapıldı.
Toplantıda, üniversite bünyesinde hayata geçirilmesi planlanan eğitim projeleri ile devam eden çalışmalar ele alındı.
Toplantıya, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Rektör Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, AK Parti Ankara Milletvekilleri Lütfiye Selva Çam, Kurtcan Çelebi, Zeynep Yıldız, Zehranur Aydemir ve Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş katıldı.
