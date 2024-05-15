Yeni Kaledonya\'da Anayasa Değişikliği Protestoları: 2 Ölü

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Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da, bağımsızlık yanlıları Fransız hükümetinin anayasa değişikliği tasarısına karşı çıkarken, Ada'da çıkan şiddet olaylarında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransız hükümetinin, Yeni Kaledonya'nın yerli halkı Kanakların Ada'daki seçimlerde nüfuzunu azaltacak bir anayasa değişikliğine gitmesi, 4 Mayıs'tan bu yana devam eden şiddet olaylarını yeni boyuta taşıdı.

Yerel yetkililer, Ada'da anayasal reform karşıtı bağımsızlık yanlılarının karıştığı şiddet olaylarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yaklaşık 200 aracın yakıldığı, 50'den fazla iş yerinin zarar gördüğü olaylarda, aralarında polislerin de olduğu yüzlerce kişi yaralandı.

Fransız sömürgelerinden Yeni Kaledonya'da protestolara ve şiddet olaylarına neden olan anayasa değişikliği girişimi, bağımsızlık yanlıları tarafından Fransa'nın sömürgeci kimliğinin bir uzantısı olarak görülüyor.

Anayasa değişikliği Fransız Ulusal Meclisinde onaylandı

Bağımsızlık yanlısı Kanakların karşı çıktığı, Yeni Kaledonya'da yaşayan Fransızların seçimlerde oy kullanmasını sağlayarak yerli halkın seçimlerdeki etkisini azaltacak anayasal reform, dün Fransız Ulusal Meclisinde 153'e karşı 351 oyla kabul edildi.

Anayasa değişikliğine meclisteki Emmanuel Macron ittifakındaki Cumhuriyetçiler ve aşırı sağcı Marine Le Pen'in Ulusal Birlik partisi destek verirken, solcu partiler "sömürgeci" niteliğine işaret ederek reforma karşı çıktı.

Reform kararı, 2 Nisan'da 99'a karşı 233 oyla Senato'da kabul edilmişti.

Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi için, Parlamento'nun iki kanadı tarafının bir araya geldiği Kongre'de onaylanması gerekiyor.

Macron Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyini topladı

Bu arada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ada'da yaşanan şiddet olaylarını kınayarak sükunet çağrısı yaptı.

Olayların şiddetinin artmasının üzerine Macron, Savunma ve Ulusal Güvenlik Konseyini toplama kararı aldı.

Yeni Kaledonya partilerini, diyaloğu yeniden başlatmak amacıyla hükümetle görüşmek üzere Paris'e davet eden Macron, anayasa değişikliğinin nihai oylamasının yapılacağı Kongre'yi "hemen" toplamayacağını bildirdi.

Muhalefet değişikliğe karşı çıkıyor

Anayasa değişikliği tasarısının onaylandığı oturumda söz alan Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Başbakan Gabriel Attal'a seslendi.

Panot, Yeni Kaledonya'daki şiddet olaylarına ilişkin olarak, "Sivil barış kıymetli ve kırılgan. Şu anki şiddet olayları bizi 40 yıl geriye götürüyor. Sömürgeci bir durumda, baskı her zaman daha fazla baskıyı getirir. Hiçbir şey öngörülebilir değildi ama en kötüsü hala önlenebilir." ifadelerini kullandı.

Başbakan Attal'a söz konusunu yasa tasarısını geri çekmesi ve sivil barışın korunmasını çağrısı yapan Panot, Yeni Kaledonyalıların ortak kaderini inşa etmek için Ada'ya bir müzakere heyetinin gönderilmesini de talep etti.

LFI milletvekili Thomas Portes de X hesabından yaptığı paylaşımda, Ada'da sükunetin sağlanması için "zorunlu yolun" anayasa değişikliği tasarısını geri çekmek olduğunu belirtti.