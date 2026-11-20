Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Yeni Parti İl Başkanı Erdal Demir, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yazıköy'deki bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Demir, bir siyasi partiyi güçlü kılan temel unsurun örgüt birliği, dayanışma ve halkla kurulan bağ olduğunu söyledi.

Demir, partisinin kuruluş kurultayıyla başlayan sürecin birlikte çalışma kültürünü geliştirme dönemi olduğunu belirterek, "Ön seçimle ortaya çıkan örgüt iradesini bir makamın değil, hepimizin ortak sorumluluğu olarak görüyorum. İl başkanlığı benim için bir makamdan öte büyük bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu ilçe başkanlarımızla, yöneticilerimizle, üyelerimizle ve bütün yol arkadaşlarımızla paylaşarak hep beraber ileriye taşıyacağız." dedi.

Hiçbir ilçeyi diğerlerinden ayrı görmeden, hiçbir üyeyi dışarıda bırakmadan, ortak akılla hareket edeceklerini vurgulayan Demir, "Farklı düşüncelerimizi zenginliğimiz olarak göreceğiz. Kırgınlıkları büyütmek yerine dayanışmamızı güçlendireceğiz çünkü bizim ihtiyacımız kişisel hesaplar değil, ortak hedefler etrafında kenetlenmiş güçlü bir örgüttür. Karabük'ün her ilçesinde, her mahallesinde, her kesimin sorunlarını dinleyen ve bunları siyaset gündemine taşıyan bir örgüt olacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, partinin ilçe başkanları ile partililer katıldı.