YENİ Partili Başevirgen, asgari ücret artışında 35 bin lira esas alınmasını istedi - Son Dakika
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YENİ Partili Başevirgen, asgari ücret artışında 35 bin lira esas alınmasını istedi

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YENİ Partili Başevirgen, asgari ücret artışında 35 bin lira esas alınmasını istedi
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YENİ Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, 2018'den bu yana asgari ücretin 17,5 kat, açlık sınırının 22 kat arttığını belirterek artışın 35 bin lira üzerinden yapılmasını istedi. Başevirgen, 4 asgari ücretin toplamının dahi yoksulluk sınırının altında kaldığını vurguladı.

(ANKARA) - YENİ Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilen 2018'den bu yana asgari ücretin 17,5 kat, açlık sınırının ise 22 kat arttığını belirterek, "4 asgari ücretin toplamı dahi yoksulluk sınırının altında kalıyor. İki ay sonra asgari ücret belirlenirken de artış 35 bin lira üzerinden yapılmalı" dedi.

YENİ Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, 2018'den bu yana asgari ücretlinin alım gücündeki gerilemeye ilişkin açıklama yaptı.

İktidarın, her geçen yıl, dar gelirlinin sofrasından daha büyük bir payı çalmaya devam etiğini savunan Başevirgen, şunları söyledi:

"Geride bıraktığımız her gün, yüksek enflasyon altında ezilen vatandaşlarımız düşük maaşlarla yaşam mücadelesi veriyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı verilen Erdoğan'ın tek adam rejiminde vatandaşın cüzdanındaki para sürekli olarak azaldı. Geldiğimiz noktada artık cüzdanlar boş. Vatandaşın bankalara borcu ödenemeyecek durumda. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilen 2018 yılından bu yana asgari ücret 17,5 kat arttı. Açlık sınırı ise 22 kat yükseldi. 2018 yılında 4 kişilik bir ailenin 28 günlük gıda ihtiyacını karşılayabilen asgari ücret, bugün yalnızca 22 günlük gıda harcamasına yetiyor. Üstelik bu hesapta sadece gıda giderleri var. Kira, elektrik, doğal gaz, su, ulaşım, eğitim ve sağlık giderleri bulunmuyor."

"ARTIŞ 35 BİN ÜZERİNDEN YAPILMALI"

Bekir Başevirgen, 8 yılda asgari ücretlinin cebinden bir haftalık gıda alım gücünün eksildiğini belirterek, "2018'deki seviyenin korunabilmesi için bugün net asgari ücretin en az 35 bin 350 TL olması gerekiyordu. İki ay sonra asgari ücret belirlenirken de artış 35 bin lira üzerinden yapılmalı. Asgari ücret ile temel yaşam maliyetleri arasındaki makas, yoksulluk sınırında da uçuruma dönüştü" dedi.

Haziran 2018'de dört kişilik bir ailenin gıda, barınma, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gereken aylık tutarın 5 bin 584 TL olduğunu, Eylül 2026 itibarıyla bu rakamın 123 bin 130 TL'ye yükseldiğini ifade eden Başevirgen, "Yoksulluk sınırı da 8 yılda yaklaşık 22 katına çıktı. 4 asgari ücretin toplamı dahi yoksulluk sınırının altında kalıyor. Bugün 4 kişilik bir ailenin hesaplanan temel yaşam giderlerini karşılayabilmesi için yaklaşık 4,5 asgari ücrete ihtiyacı var. AKP iktidarda olduğu sürece bu karanlık tablo daha da derinleşecek, daha da büyüyecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA
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