Yeni Vakıflara Eğitim Programı Başlatıldı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet sonrası kurulmuş yeni vakıflara yönelik eğitim programı başlattı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 81 il 25 bölge müdürlüğünde başlatılan projeyle Türkiye'deki 6 bin 178 yeni vakfa eğitimler veriliyor.

Eğitimlerde, kamu ve sivil toplum kuruluşu işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlamak, vakıfların ihtiyaçları ve sorunları hakkında istişarelerde bulunmak, vakıflara mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgilendirme yapmak amaçlanıyor.

Bu kapsamda, Ankara Bölge Müdürlüğünce verilen eğitimlere 534 vakıf temsilcisi katıldı.

Eğitimler, Türkiye genelinde bölge müdürlükleri aracılığıyla devam edecek.