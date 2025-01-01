Yeni Yılın İlk Bebekleri Doğdu - Son Dakika
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Yeni Yılın İlk Bebekleri Doğdu

Yeni Yılın İlk Bebekleri Doğdu

Diyarbakır, Siirt, Bingöl, Mardin ve Elazığ'da 2025'in ilk bebekleri hayata merhaba dedi.

01.01.2025 02:46
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Diyarbakır, Siirt, Bingöl, Mardin ve Elazığ'da 2025 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, anne Aysel Tokay, yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya getirdiği erkek çocuğuna Sedat ismini verdi.

Hastanede yeni yılın ilk bebeğini dünyaya getiren anne Tokay'ı ziyaret eden Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu, anneyi tebrik etti, bebeğe çeyrek altın hediye etti.

Pamukçu, Diyarbakır'da yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzurla geçmesi temennisinde bulundu.

Siirt

Siirt'te yeni yılda doğan ilk bebeğe Muhammed Aras ismi verildi.

Vali Kemal Kızılkaya, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastaları ziyaret etti, yeni yıllarını kutladı.

Hastanenin yeni doğan ünitesinde 3 kilo 200 gram ağırlığında üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Evin Elçi'yi de ziyaret eden Kızılkaya, anneyi tebrik etti, bebeğe altın taktı.

Anne Elçi, hastane yetkilileri ve Vali Kemal Kızılkaya'ya teşekkür etti.

Ziyarete AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, İl Jandarma Komutanı Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ve İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür de katıldı.

Bingöl

Fatma ve Cesur İnan çiftinin Bingöl Devlet Hastanesinde dünyaya gelen bebeklerine "Ömer" ismi verildi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Samet Tatlı ve Başhekim Nesibe Haydaroğlu ile aileyi ziyaret ederek, tebriklerini iletti.

Bebeğe altın hediye eden Usta, sağlıklı, uzun ömür temennisinde bulundu.

Anne Fatma İnan, beşinci bebeğini kucağına aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Vali Usta, 2024 yılının son bebeği olarak dünyaya gelen "İkra Lina" isimli bebek ile ailesini de ziyaret etti ve altın hediye etti.

Usta, ziyaretin ardından gazetecilere, yeni yılının ilk bebeği Ömer'le de tanıştıklarını anne ve bebeğinin sağlığının çok iyi olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı ile normal doğumu teşvik ettiklerini dile getiren Usta, "Vatandaşlarımızı normal doğuma yönlendiriyoruz. Yılın son bebeği ve yeni yılın ilk bebeği de normal doğum yoluyla gerçekleşti. Ben buradan annelere, anne adaylarına da Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı çağrı gibi normal olanın normal doğum olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu anlamda normal doğuma izin veren annelere babalara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

-Mardin

Mardin'de yeni yılın ilk bebeği 2 kilo 975 gram ağırlığında dünyaya geldi.

Merkez Artuklu ilçesinde özel bir hastanede 00.04'te dünyaya gelen bebeğe Eymen Alparslan ismi verildi.

-Elazığ

Elazığ'da 2025 yılının ilk bebekleri, "Eliz Umay" ve "Ebrar" oldu.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Ayşenur ve Gökhan Kızılkaya çiftinin çocukları "Eliz Umay" bebek 3 kilo 700 gram olarak dünyaya geldi.

Özlem ve Fatih Doğu çiftinin ilk çocuğu "Ebrar" bebek de 2 kilo 600 gram olarak dünyaya gözlerini açtı.

Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ziyarette bulundukları yeni yılın ilk bebeklerine altın taktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeni Yılın İlk Bebekleri Doğdu - Son Dakika

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